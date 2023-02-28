شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف أحمد عبد الوهاب يشارك فى مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك السيناريست والفنان أحمد عبد الوهاب في مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا والذي من المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة "الحياة" في السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ أنه يجسد شخصية "حسام" خلال أحداث العمل.

ونشر أحمد عبد الوهاب عبر حسابه على "إنستجرام" البوستر الرسمي للمسلسل، معلقًا عليه: "انتظروني في شخصية حسام بمسلسل 1000 حمد الله ع السلامة"، وسط تفاعل عدد من الفنانين، ومنهم الفنانة شيماء سيف التي علقت قائلة: "مبروك يا أحمد ياعسل".

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

بوستر 1000 حمدالله ع السلامة

يذكر أن أخر أعمال أحمد عبد الوهاب مشاركته في مسرحية "أنستونا" للنجمة دنيا سمير غانم، وهي التجربة الأولى لها على خشبة المسرح، وشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وإخراج وإخراج خالد جلال.