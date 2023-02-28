شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تنتهى من تسجيل أغنية "ما عرفتك" بتوقيع المزن وفايز السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أصالة نصرى، لطرح أغنية جديد بعنوان "ما عرفتك" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية أول تعاون بين أصالة والشاعرة المزن والأغنية من ألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم

وقد طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأيام الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

في حين ردت عليها أسماء لمنور من خلال التعليقات قائلة: "صولا الأصيلة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة.. ما تتخيلوش حرصها على اتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي وماشي من فراغ هي أصالة الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب.. الزي المغربي جاك يهبل ويحمق وإتقانك للهجة المغربية دليل على حبك لوطنك العربي من المحيط إلى الخليج".

وكانت المطربة أصالة قد كشفت عن كواليس أغنيتها الجديدة مع المطربة أسماء لمنور، من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت أصالة على الفيديو بـ "بكل لحظة من لحظات التسجيل والتصوير كان فيه فرح وشغف وانتظار للّحظة اللى نحنا فيها.. من زمان كتير متمنية غنًى أغنية مغربيّة وصار الوقت وكمان عملتها مع صديقه وأخت موهوبة راقية تعشق مثلى الموسيقى وعايشة من خلالها".