شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة ومحمود الليثى ينتهيان من تسجيل أغانى فيلم "حمص وحلاوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطربان أحمد شيبة ومحمود الليثي من تسجيل 4 أغانٍ جديدة ضمن أحداث فيلم "حمص وحلاوة"، وذلك داخل أحد الاستوديوهات بالمهندسين، والأغانى من ألحان وتوزيع محمد عبد المنعم، والفيلم من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد حمدى، ويجمع الفيلم بين نجوم الغناء الشعبى، منهم أمينة ومحمود الليثى وسعد الصغير ورضا البحراوى وأحمد شيبة وعدد آخر من الفنانين.

ويستعد المطرب أحمد شيبه لطرح أغنية جديدة بعنوان "الصعايدة" خلال الأيام المقبلة، ويتعاون خلال هذه الأغنية مع الشاعر هشام الجخ فى كلمات الأغنية، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع حمادة سمير، وذلك بعما طرح أخر أعماله بعنوان "أنا بابا"، على موقع يوتيوب، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيرى.

وفى نفس السياق يجسد محمود الليثى خلال أحداث الفيلم جارسون في ملهى ليلي، وقال الليثى لـ"الخليج 365" إنه انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده داخل أحداث العمل الذي يعتبره خطوة مهمة في مشواره الفني، معربًا عن أمنياته أن يحقق نجاح كبير خلال طرحه في دور العرض السينمائي.

وأعرب المطرب محمود الليثى عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابية حول أغنيته الجديدة "نظرة واحدة" التى يشاركه فيها الغناء شقيقه حمادة وقال لـ"الخليج 365": الأغنية دى أهديها للحاقدين وللناس اللى كانوا بيروجوا أن فى خصام وخناق مع شقيقى حمادة، وإن شاء الله الفترة الجاية هبسط جمهورى لأنى بجهز لفيلم جديد وعندى أغانى تانية جديدة يا رب تعجيك الناس اللى بتحبنى".