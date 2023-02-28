شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام يكشف سر غناء عمرو دياب لأغنية "جلجلى" بحفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد عصام عن كواليس غناء عمرو دياب لأغنية "جلجلي" في حفل زفافه أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس قائلاً: "لما عمرو دياب وصل كان موجود حميد الشاعري ومصطفى قمر وتامر حسنى، وإداني درس لما طلع على المسرح إنهم أد إيه بيحبوا بعض، لأنه لما جات أغنية تشتغل ليه أنا بطلبها وكان الدي جي محضر أغنية "جلجلي" قالي أنا عايز أغنيها ها تحول ليه على أغنية من أغنياتي خليها تشتغل أنا عايزها".

وأضاف: "أنا محظوظ بحب كل الناس دي ليا، وده اللى ظهر خلال الفرح إنهم حسوا إن أخوهم بيتجوز، ومش بس النجوم لكن كمان كل اللى ساهم في الفرح من حالة محبة شديدة".

وكان الفنان أحمد عصام مهندس المؤثّرات البصريّة ومصمم عروض الألعاب النارية احتفل بعقد قرانه، وكان الكينج محمد منير والنجم تامر حسني يشهدان عقد القران والشيخ مصطفى حسني، وحضر الحفل عمرو دياب، محمد حماقي، فريق واما، ساندى، نهال عنبر، لقاء سويدان، ماجد المصرى، أشرف زكى، هانى رمزى، إسماعيل فرغلي وعدد كبير من أصدقاء العروسين وأقاربهما.

أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية ومؤلف مصري وُلد في 10 نوفمبر عام 1980، ويمتلك عدة مواهب، منها التمثيل، وشارك بعروض الألعاب النارية في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب، وبدأ أحمد عصام مشواره الفني طفلًا، حيث شارك في المسلسل الشهير "بوجي وطمطم".