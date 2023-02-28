شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى شقيق أمير كرارة في مسلسل "سوق الكانتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم أحمد صلاح حسنى دور شقيق أمير كرارة في مسلسل سوق الكانتو الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة DMC، وخلال أحداث العمل يتزوج أحمد صلاح حسنى من مها نصار وهى ابنة عمته، ويحدث العديد من المواقف والقصص التي تكشفها الأحداث.

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه قبل أكثر من 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد.

وفى سياق آخر يواصل أحمد صلاح حسنى تصوير مشاهده في مسلسل "الكتيبة 101" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضاً، والعمل يشارك في بطولته عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، لبلبة، رشا مهدى، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، محمود ياسين جونيور، علاء عرفة، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى.

وكان آخر أعمال أحمد صلاح حسنى مسلسل "الدايرة" الذى تم عرضه في يناير 2021، وشارك في بطولته إلى جانب "حسنى" كلاً من إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وعماد رشاد وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.