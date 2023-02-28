شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام يعلق على لقطة غناء تامر حسنى مع عمرو دياب فى فرحه: مفيش حاجة مترتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد عصام أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" أن اللقطات التي أثارت إعجاب رواد السوشيال ميديا من غناء منير مع حماقى وتامر حسني مع الهضبة عمرو دياب لم يكن مخططا لها على الإطلاق قائلاً: "كل ده من ترتيبات ربنا، لأني ما كنتش مخطط وأنا بعزم الناس إيه اللى ها يحصل ولكن كل ده حصل بصورة عفوية".

وأضاف: "أنا محظوظ بحب كل الناس دي ليا، وده اللى ظهر خلال الفرح إنهم حسوا إن أخوهم بيتجوز، ومش بس النجوم لكن كمان كل اللى ساهم في الفرح من حالة محبة شديدة".



احمد عصام

وكان الفنان أحمد عصام مهندس المؤثّرات البصريّة ومصمم عروض الألعاب النارية احتفل بعقد قرانه، وكان الكينج محمد منير والنجم تامر حسني يشهدان عقد القران والشيخ مصطفى حسني، وحضر الحفل عمرو دياب، محمد حماقي، فريق واما، ساندى، نهال عنبر، لقاء سويدان، ماجد المصرى، أشرف زكى، هانى رمزى، إسماعيل فرغلي وعدد كبير من أصدقاء العروسين وأقاربهما.

أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية ومؤلف مصري وُلد في 10 نوفمبر عام 1980، ويمتلك عدة مواهب، منها التمثيل، كما أنه مهندس بصرية، ومؤلف، كما أنه مصمم عروض ألعاب نارية، حيث شارك بعروض الألعاب النارية في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب، وبدأ أحمد عصام مشواره الفني طفلًا، حيث شارك في المسلسل الشهير "بوجي وطمطم".