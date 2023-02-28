شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام عن توقيت حفل زفافه: نفس يوم عيد زواج والدى ووالدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان أحمد عصام مهندس المؤثرات البصرية ومصمم عروض الألعاب النارية إلى كواليس حفل زفافه، والذى أثار ردود فعل كبيرة؛ بسبب تضمنه عددا كبيرا من النجوم، مؤكداً أن اختيار توقيت حفل الزفاف جاء بعد فترة طويلة من الاختيارات، إلى أن استقرا على الموعد، بعدما علم أن الهضبة عمرو دياب سيكون متواجدا في مصر وقتها، بعيداً عن ارتباطاته في أوقات أخرى بحفلات خارج مصر.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس بقوله: "لما قلت لوالدي ووالدتي إن الفرح ها يكون 3 فبراير سكتوا وبعدها قالولي ده نفس ميعاد عيد جوازنا وهي مصادفة إن عيد جوازي هو نفس عيد جواز والداي".

وكان الفنان أحمد عصام مهندس المؤثّرات البصريّة ومصمم عروض الألعاب النارية احتفل بعقد قرانه، وكان الكينج محمد منير والنجم تامر حسني يشهدان عقد القران والشيخ مصطفى حسني، وحضر الحفل عمرو دياب، محمد حماقي، فريق واما، ساندى، نهال عنبر، لقاء سويدان, ماجد المصرى، أشرف زكى، هانى رمزى، إسماعيل فرغلي وعدد كبير من أصدقاء العروسين وأقاربهما.