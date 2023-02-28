شكرا لقرائتكم خبر عن روبى امرأة قوية تقود قرية كاملة فى مسلسل حضرة العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة روبي تصوير مشاهدها في مسلسل "حضرة العمدة" التي تشارك به ضمن سباق دراما رمضان 2023، والتي تجسد فيه دور امرأة قوية تقود قرية بأكملها، وذلك خلال أحداث مثيرة للغاية تشهدها حلقات العمل التي تلعب فيه دور امرأة تفوز بمنصب العمدة، والذى يتبعه ردود فعل كبيرة في الأحداث.

وذلك حينما تواجه إنقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال، .. المسلسل من تأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسي و يشارك روبي البطولة النجم محمود عبد المغني و النجمة القديرة سميحة ايوب.



روبى

وكشفت شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا عن البوسترات الدعائية لمسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج عادل أديب، حيث تصدر كل نجم في العمل بوستر بمفرده، وعلى رأسهم بطلة العمل روبى، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوار، ودينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، وإيهاب فهمى، ووفاء عامر، وأخرون.



صور من مسلسل حضرة العمدة

"حضرة العمدة" يشارك في بطولته كل من: روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.