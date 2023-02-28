شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من مسلسل "حضرة العمدة" قبل طرحه فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة روبى تصوير مشاهدها خلال أحداث مسلسلها "حضرة العمدة" الذي تخوض به سباق دراما رمضان لعام 2023، مثلما يظهر خلال الصور الأولى من العمل، والتي تنشر للمرة الأولى حيث تظهر خلالها روبى بلوك الشخصية التي تجسدها في المسلسل المنتظر من قطاع كبير من جمهور ومحبي الدراما، خاصة أنها تجسد فيه دورا وتحديا جديدا عليها في مارثون رمضان.

وكشفت شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا عن البوسترات الدعائية لمسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج عادل أديب، حيث تصدر كل نجم في العمل بوستر بمفرده، وعلى رأسهم بطلة العمل روبى، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوار، ودينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، وإيهاب فهمى، ووفاء عامر، وأخرون.

"حضرة العمدة" يشارك في بطولته كل من روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.



صور أخرى من العمل



روبى



روبى



مسلسل حضرة العمدة