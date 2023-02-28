دانا حمدان: والدى توفى وأنا عندى 7 سنوات ولا أنسى بكاء والدتى وحيرتها في تربيتنا

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانات مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ضيوف برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقالت مى سليم، والدتى لها فضل كبير علينا أنا وشقيقاتي في تربيتنا وأن ناخد بالنا من تصرفاتنا، ونحافظ على انفسنا وهى أم مثالية وربتنا أحسن تربية مش لأنها أمى.

وتابعت مي سليم، والدى توفى لما كنت صغيرة جدا ومكنش عندى وعى وقتها، ووالدتى ربت 5 أبناء بمفردها، وأضافت شقيقتها دانا، لما والدى توفى كان عندى 7 سنوات ومن المواقف التى لا أنساها إن والدتى كانت تطفئ الأنوار وفى كرسي عندنا فى البيت كانت تقعد وتبكى وتقول 5 أطفال هربيهم إزاى وأنا كنت بشوفها، ولا أنسي هذا الموقف أبدا

وعلى جانب آخر أشارت ميس حمدان إلى أن أول أجر حصلت عليه من التمثيل 7 آلاف جنيه فى فيلم عمر وسلمى الجزء الأول، وعقبت مى سيلم أنها أول أجر لها كان فى إعلان وقيمته 2000 جنيه وعملت موديل فى أغنية "عينى" مع حميد الشاعرى وهشام عباس.