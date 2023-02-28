شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لمهرجان الإسماعيلية للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ24 الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة مؤتمرًا صحفيًا، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالمجلس الأعلى بدار الأوبرا المصرية، وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ24 من مهرجان المقرر عقدها فى الفترة من 14 حتى 20 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولى وزارة الثقافة وعدد من السينمائيين وممثلى الصحافة والقنوات التلفزيونية كل التفاصيل التى تشهدها الدورة المقبلة.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 24 للمهرجان تحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.