ميس حمدان: أنا وإخواتى ستات بيت قديرات وبنغسل وبنطبخ عادى

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانات مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ضيوفا برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وسردت مى سليم موقفا طريفا بأنها عندما تحتاج ملابس أو إكسسوارا أو أحذية، تأخذها من شقيقتيها ميس ودانا، وقالت: وأنا بعمل مسلسل كلمت دانا وقلت لها أنا بعمل شخصية شبهك أنا عاوزه منك شوية ملابس .

وقالت ميس حمدان: بحب النظافة جدا لدرجة لما بكون فى مطعم بحب الأطباق تكون مترتبة كويس، وطوال الوقت مركزة مع الويتر علشان يشيل الأطباق اللى خلصت وممكن كمان أنا أقوم أشيلها، وأنا وإخواتى ستات بيت قديرات وبنغسل وبنطبخ عادى .

وتابعت ميس حمدان: أنا لا أحتفظ بأى رسائل على الواتس أو إنستجرام. وعقبت شقيقتها دانا بأن ميس مش عاملة لينا متابعة على إنستجرام .