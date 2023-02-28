شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط يكرم غادة عادل فى دورته الـ28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط المزمع تنظيمها ما بين 3 و10 مارس من السنة الجارية مجموعة من الفقرات القوية والجذابة، أبرزها حضور دولة تركيا كضيف شرف للدورة.

ويكرم مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، مجموعة من نجوم السينما ضيوف المهرجان، وهم: الممثلة المصرية النجمة غادة عادل، والممثلة التركية فيلدان اتاسيفير، والمخرجة الإسبانية جوديت كوليل، والمخرج المغربي حسن بنجلون، والمخرج الإيطالي دانييلي فيكاري.

كما ستنظم ندوة بعنوان ''الرقمي، الإيتيقي، الجمالي'' تديرها الناقدة وكاتبة السيناريو الجزائرية الفرنسية نادية مفلاح، بمشاركة الكاتبة يارا يانس والأستاذ والباحث محمد اولاد علا والناقد السينمائي والباحث طارق بن شعبان وأستاذ الدراسات السينمائية دافيد روش.

وسينظم المهرجان مائدتين مستديرتين؛ الأولى بعنوان ''السينما المغربية اليوم: إمكانات ومفارقات''، يديرها الناقد والمترجم عبد اللطيف البازي العمراني ويشارك فيها بمداخلة كل من الصحفي والناقد محمد جبريل والباحثة في المجال السينمائي ليلى الشرادي والأستاذ الجامعي أنوار أوياشي.

ويشارك في المائدة الثانية في موضوع ''جون لوك كوادر.. صدى البحر الأبيض المتوسط'' كل من: المخرج والمنتج علي الصافي والصحفي والناقد السينمائي سعد شكالي والأستاذ الجامعي عبد الكريم الشيكر، كما سيتضمن البرنامج توقيع كتاب عن فيلم ''أحداث بلا دلالة'' للمخرج مصطفى الدرقاوي، بحضوره إلى جانب مؤلفة الكتاب الكاتبة ليا مورين و الناقد و الإعلامي أحمد بوغابة.

وعلى هامش فعاليات مهرجان تطوان السينمائي، ستشهد هذه الدورة تنظيم أربعة عروض سينمائية لأفلام مغربية متنوعة لفائدة نزلاء السجن المحلي بتطوان (الأحداث والسجينات والسجناء) وكذا السجناء الإسبان، وستنظم ورشة في "إدارة الممثل" يؤطرها الأستاذ والمخرج المسرحي محمد برادة وعلى هامشها وبشراكة مع مندوبية وزارة الصحة ستنظم حملة للتبرع بالدم.



