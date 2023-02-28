شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد ومحمد فهيم وعلى الطيب أبناء جمال سليمان بمسلسل "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الفنان جمال سليمان في مسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم بدور "عبد الجبار" وهو مسئول عن عائلته المقامة في إحدى قرى صعيد مصر، يتملك 3 أبناء وهم: الأكبر "مسعود" يقوم بدوره الفنان أحمد عيد، والأوسط "علاء" ويجسده محمد فهيم، والأصغر "بلال" ويقوم به الفنان علي الطيب، وخلال أحداث المسلسل يدخل هو وأبنائه في صراعات عديدة على السلطة والأرض مع عائلة "أبو عصايا" والتي يمثلها الفنان كمال أبو رية.

علي الطيب

وتقدم نيللي كريم الدراما الصعيدية للمرة الأولى خلال مسلسل عملة نادرة، الذي يعرض حصريًا على شاشة قناة CBC، والذي تدور أحداثه حول سيدة صعيدية تخوض صراعًا شرسًا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها، ويقوم علي الطيب بتجسيد دور زوجها خلال أحداث العمل.



عملة نادرة

"عملة نادرة" من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

محمد فهيم