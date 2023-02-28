شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تظهر بالحجاب فى مسلسلى "جعفر العمدة" و"سره الباتع" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة منة فضالى في بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل، الأول جعفر العمدة مع محمد رمضان وتجسد خلاله شخصية نرجس وهى إحدى زوجاته، والثانى "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف وتجسد في أحداثه شخصية فاطمة، ورغم اختلاف طبيعة الشخصيتين تمامًا إلا أن العامل مشترك هو ظهور منة مرتدية الحجاب في العملين.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصرياً على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

أما مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

وعرض لمنة فضالى مؤخراً مسلسل "مشوار الونش" من 45 حلقة، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين.



منة فضالى بالحجاب على بوستر سره الباتع



منة فضالى بشخصية فاطمة فى سره الباتع



منة فضالي فى كواليس جعفر العمدة