كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 02:55 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لوالدها الفنان عاصي الحلاني وشقيقها يحملانها على الأكتاف احتفالا بخطوبتها التي تمت أمس الأثنين .

وأظهر الفيديو ، عاصي الحلاني ونجله ” الوليد” وهما يحملان ” ماريتا” ، على أكتافهما ، ويرقصان بها ، في جو من الفرح والسعادة .

كما نشرت ماريتا فيديو اخر لها مع والدها وعلقت عليه كاتبة: “احساسو فيّي غالي عليّي… هيدا حبيب قلبي

كانت هذه تفاصيل خبر ماريتا الحلاني على كتف والدها وشقيقها أثناء الاحتفال بخطوبتها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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