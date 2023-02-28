وقف إذاعة فيلم “شجاعة أبو لؤلؤة” بعد الاعلان عن منع مسلسل معاوية في العراق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 12:58 صباحاً - دفع الجدل الواسع الذي أثير في الفترة الماضية بشأن مسلسل “معاوية” بهيئة الإعلام والاتصالات في العراق إلى منع بث المسلسل.

وقد استجابت قناة “أم بي سي” العراق لتوجيه الهيئة بعدم بث أي أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية في 25 فبراير/ شباط الجاري.

وقالت القناة في بيان: “حفاظًا على أجواء الشهر الكريم واستقرار البلاد، نود إعلامكم بأن قناتنا ملتزمة بلائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن الهيئة ونؤكد لكم أن قناتنا لم تنتج مسلسل معاوية ولن يعرض في الدورة البرامجية للشهر الفضيل أو الدورات اللاحقة”.

في المقابل أرسل المدير العام لقناة الشعائر الفضائية خطاباً رسمياً لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية. جاء في هذا الخطاب “إننا سوف نلتزم بعدم إذاعة فيلم شجاعة أبو لؤلؤة الذي روجنا إليه في وقت سابق احتراماً وتنفيذاً لقرار هيئة الإعلام والاتصالات، بمقابل التزام قناة “أم بي سي” بعدم بث مسلسل معاوية والذي ينتقص من المعتقدات الدينية لطائفة كبيرة من المسلمين لا سيما مع الرفض الديني والشعبي لعرض هذا المسلسل”.

يذكر أن مسلسل “معاوية” المسلسل سيرة معاوية بن أبي سفيان ودوره في الصراعات السياسية في الفترة المعروفة بـ “الفتنة الكبرى” التي وقعت بعد مقتل عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، وشهدت انقسام المسلمين واقتتالهم في معركتي الجمل وصفين.