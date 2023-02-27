إطلاق ألبوم ماجد المهندس الجديد "بديت أطيب"

حملة تسويقية وترويجية ضخمة هي الأولى من نوعها عربياً في كل من العاصمة السعودية الرياض و«دار الحي» دبي، تم إطلاق البوم «برنس الغناء» ماجد الهندس الجديد «بديت أطيب» بطريقة مبتكرة تفاعل معها جمهور المهندس ما ساهم في إنجاحها بشكل مميز، إذ تصدرت خلالها صور غلاف البوم «بديت أطيب» جميع شاشات «بوليفارد رياض سيتي» وتمايلت نوافير البوليفارد مع أغاني الألبوم التسعة الجديدة، وكذلك كان الحال في «ستي ووك» دبي، فعند بدأ ال countdown لإطلاق الالبوم، تجمهر الحضور ومحبي «برنس الغناء» لمتابعة الأعمال الغنائية والمفاجآت التسويقية، معبرين عن فرحتهم ومشاعرهم تجاه ما تحقق، وهو ما سيعيشه الحضور أيضا في العاصمة الأمريكية نيويورك وهم يرصدون المهندس وغلاف البومه «بديت أطيب» على شاشات ميدان «تايم سكوير» الشهير.

يتضمن البوم «بديت أطيب» تسع أغاني يغلفها أحساس ماجد المهندس المفعم بالطرب والانسيابية، وقد تعاون فيها مع نخبة من رموز الشعر والتلحين والتوزيع والموسيقى. وبدوره عبر ماجد المهندس عن سعادتها بألبومه الجديد، متمنيا أن تحقق أغاني البومه أرقاما عاليه في الاستماع لتميزها، وان تحافظ على إعجاب جمهوره الذي يعتبره الأغلى في مشواره الفني.

وأغاني الالبوم هي: «تمنيتك» من كلمات الامير سعود بن محمد العبدالله الفيصل وألحان سهم صاحب «حصة الأسد» من الألحان (6 أغاني) في الالبوم، فهو ايضا ملحن اغاني «الله لا يقطعها عاده» من كلمات قوس، و«ودنا بالطيب» كلمات سعد بن جدلان، و«فرصة للتغير» كلمات نسرين بنت محمد، و«بديت أطيب» التي كتبها الامير سعود بن عبد الله، و«يحن القلب» كلمات قوس.

اما الأغاني الثلاثة المتبقية في الالبوم فهي من الحان احمد الهرمي، واثنتان منها كلمات احمد علوي هما «قوس الربابه» و«الشتا يسأل»، والأغنية الأخيرة «البارحه عندي» كلمات الشاعرة ضي. وتولى توزيع الالبوم موسيقا: سيروس، بشار سلطان مدحت خميس وخالد عز.

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