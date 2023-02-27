شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد شاكر عامل مشترك بين أحمد حلمى ومنى زكى فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المخرج محمد شاكر خضير انتعاشة فنية على مستوى السينما والدراما خلال هذه الفترة التي كللت بانلجاح مؤخراً في السينما ويستكملها في الدراما الفترة الحالية، ويبدو أن هذا النجاح الذى حققه وما زال يستكمله مرتبط ارتباط كبير بالزوجين النجم أحمد حلمي والنجمة منى زكى.

فكانت البداية منذ منتصف العام الماضى عندما تعاون المخرج محمد شاكر خضير مع النجم أحمد حلمي، في فيلم "واحد تانى" حيث حقق من خلال عرضه في موسم عيد الفطر والذى استكمل عرضه لموسم عيد الأضحى إيرادات بلغت 63 مليونًا و530 ألف جنيه في شباك التذاكر.

ويستكمل المخرج محمد شاكر خضير، نجاحاته من السينما إلى الدراما مع النجمة منى زكى والذى يخوض معها سباق دراما رمضان من خلال مسلسل "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة، ومن المتوقع أن يحقق هذا العمل نجاحاّ كبيراً أثناء عرضه في الشهر المبارك من حيث القصة التي تحمل قضية اجتماعية يتم طرحها على المشاهدين ومن حيث الإخراج واختيار أماكن التصوير ومن حيث أداء النجمة منى زكى التمثيلى المتقن الذى تظهر به في أعمالها الفنية.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.