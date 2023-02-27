كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 06:50 مساءً - أعرب الفنان خالد سرحان عن دعمه ومساندته للفنانة منى زكي، وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب إطلالتها في بوستر مسلسلها “تحت الوصاية” واتهامها بالإساءة للحجاب .
نشر خالد سرحان صورة لمنى زكي من بوستر مسلسل “تحت الوصاية”، وكتب في تعليقه عليها مدافعا عنها: “مني زكي نجمة كبيرة وفنانة موجودة في قلوبنا كلنا .. مش فاهم ليه في ناس بكم من الحقد غير عادي عايزة تشوه رموزنا” .
تابع مشيدا بها: “مش كل يوم هانلاقي مني زكي جديدة بحجم موهبتها وحضورها، لكن ده طبعا مايهمش كارهي الحياة ومدعيين التدين .. كل التقدير لمنى وشخصيتها المتفردة وإبداعها” .
يذكر أن مسلسل “تحت الوصاية” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 على شاشة قنوات cbc، والتي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية .
ويشارك في بطولته: منى زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار وخالد كمال .. ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير .
كانت هذه تفاصيل خبر “كم من الحقد غير عادي” .. خالد سرحان يدافع عن منى زكي بعد تعرضها للانتقادات لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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