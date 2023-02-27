“كم من الحقد غير عادي” .. خالد سرحان يدافع عن منى زكي بعد تعرضها للانتقادات لهذا السبب

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 06:50 مساءً - أعرب الفنان خالد سرحان عن دعمه ومساندته للفنانة منى زكي، وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب إطلالتها في بوستر مسلسلها “تحت الوصاية” واتهامها بالإساءة للحجاب .

نشر خالد سرحان صورة لمنى زكي من بوستر مسلسل “تحت الوصاية”، وكتب في تعليقه عليها مدافعا عنها: “مني زكي نجمة كبيرة وفنانة موجودة في قلوبنا كلنا .. مش فاهم ليه في ناس بكم من الحقد غير عادي عايزة تشوه رموزنا” .

تابع مشيدا بها: “مش كل يوم هانلاقي مني زكي جديدة بحجم موهبتها وحضورها، لكن ده طبعا مايهمش كارهي الحياة ومدعيين التدين .. كل التقدير لمنى وشخصيتها المتفردة وإبداعها” .

يذكر أن مسلسل “تحت الوصاية” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 على شاشة قنوات cbc، والتي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية .

ويشارك في بطولته: منى زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار وخالد كمال .. ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير .