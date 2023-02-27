كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 06:50 مساءً - شاركت كوليت الحلاني زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني مجموعة من الصور من احتفال ابنتهما ماريتا الحلاني بخطوبتها على كميل أبى خليل، المنتج الفني بأحد المنصات الغنائية .
نشرت كوليت الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” من حفل الخطوبة الذي أقيم في جو عائلي، وأرفقتها بتعليق تمنت من خلاله لابنتها السعادة في حياتها .
كما نشرت ماريتا الحلاني صورة تجمعها بخطيبها كميل أبي خليل على “انستجرام”، ظهرت بها مرتدية فستانا باللون الأزرق الفاتح، اتسم بالرقة والبساطة من تصميم إيلي صعب .
وكانت قد أعلنت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني خبر ارتباطها مؤخرا، بنشرها صورة لكميل وهو يتقدم لها وكتبت في تعليقها عليها: “قلت نعم لحب حياتي” .
وأكدت ماريتا الحلاني في تصريحات صحفية لها على أن ارتباطتها لن يؤثر على عملها الفني، خاصة وأن خطيبها يدعمها فنيا .
كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى من حفل خطوبة ماريتا الحلاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.