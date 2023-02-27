الصور الأولى من حفل خطوبة ماريتا الحلاني

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 06:50 مساءً - شاركت كوليت الحلاني زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني مجموعة من الصور من احتفال ابنتهما ماريتا الحلاني بخطوبتها على كميل أبى خليل، المنتج الفني بأحد المنصات الغنائية .

نشرت كوليت الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” من حفل الخطوبة الذي أقيم في جو عائلي، وأرفقتها بتعليق تمنت من خلاله لابنتها السعادة في حياتها .

كما نشرت ماريتا الحلاني صورة تجمعها بخطيبها كميل أبي خليل على “انستجرام”، ظهرت بها مرتدية فستانا باللون الأزرق الفاتح، اتسم بالرقة والبساطة من تصميم إيلي صعب .

وكانت قد أعلنت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني خبر ارتباطها مؤخرا، بنشرها صورة لكميل وهو يتقدم لها وكتبت في تعليقها عليها: “قلت نعم لحب حياتي” .

وأكدت ماريتا الحلاني في تصريحات صحفية لها على أن ارتباطتها لن يؤثر على عملها الفني، خاصة وأن خطيبها يدعمها فنيا .