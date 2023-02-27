مي سليم: “زواجي من هذا الفنان استمر 10 أيام فقط”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 06:50 مساءً - كشفت الفنانة مي سليم عن موقفها من تكرار تجربة الزواج للمرة الثالثة، وذلك بعد فشل زيجاتها السابقة مشيرة إلى أنها لم تغلق الباب أمام هذا الأمر .

قالت مي سليم خلال استضافتها في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي: “مش قافلة الباب، فيه ناس يقولك اللي عملها مرة ميعملهاش تاني، لأ أنا شخص بيتوتي جدا وبحب العيلة والأسرة” .

تابعت: “بحب يكون معايا شريك حياتي يكمل معايا حياتي، فالفكرة موجودة وأول ما ابن الحلال يظهر هتلاقوني بقول” .

وأضافت مي سليم متحدثة عن زيجاتها السابقة وتحديدا الزيجة الثانية التي كانت من الفنان وليد فواز: “أول جوازة استمرت سنتين والتانية 10 أيام” .

واصلت: “على فكرة أنا بنساها الجوازة التانية دي تماما، هما كتير وقليلين في نفس الوقت .. كان اختيار خطأ مننا احنا الاتنين، كل واحد أكيد ليه وجهة نظر وأخدنا قرار كنا متسرعين فيه” .

كما تحدثت مي سليم عن ابنتها الوحيدة “لي لي” والتي تبلغ من العمر 11 عاما ورغبتها في أن يكون لديها أخ لها قايلة: “نفسي أخلف تاني وليه لأ” .

استطردت: “أنا وبنتي أصحاب جدا، وأعتقد لو فكرت يحصل الموضوع وأتجوز أكيد هيكون احنا الاتنين بناخد القرار مع بعض وهشاركها وأخد رأيها” .