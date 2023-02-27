شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الأتربى تكشف تفاصيل مشاركتها فى "سره الباتع" و"ضرب نار" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هدى الأتربى تفاصيل مشاركتها في بطولة مسلسلى "سره الباتع" و"ضرب نار" والمقرر عرضهما في شهر رمضان المقبل، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها تظهر في العملين بدورين مختلفين تمامًا سواء من ناحية الشكل والمضمون والملابس وكذلك الفترة الزمنية في الأحداث.

وأوضحت هدى الأتربى أنها تظهر في الجزء التاريخى أثناء الحملة الفرنسية خلال أحداث مسلسل "سره الباتع" وأجسد خلال الأحداث شخصية فلاحة تكون ضمن المقاومة ضد الحملة الفرنسية مع أحمد السعدنى وحنان مطاوع، لافتة أن هذه هذه المقاومة ستخرج منها العديد من القصص والمفاجأت التي تكشفها الأحداث.

وتابعت هدى الإتربى أنها تتعاون مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى للمرة الثانية في مسلسل "ضرب نار" بعد "اللى ملوش كبير" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، مشيرة إلى أنها تجسد في العمل شخصية فتاة مدللة وتدخل في صراع مباشر وكبير مع ياسمين عبد العزيز خلال أحداث العمل.

مسلسل "ضرب نار" يعرض حصرياً على قناة ON في رمضان، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين

مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، خالد الصاوى، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، خالد أنور، اسلام حافظ، شريف حافظ، الحان المهدى، صبرى عبد المنعم، محمد الصاوى وشمس الكويتة، والتونسية رانيا التومى وعدد آخر من الفنانين.