شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 61 سنة.. بيع سكريبت فيلم للممثل الراحل جريجورى بيك بـ84 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض النص "سكريبت" الذى استخدمه نجم القرن العشرين جريجورى بيك لأدائه الحائز على جائزة الأوسكار فى فيلم "To Kill a Mockingbird"، للبيع، محققًا أكثر من 84 ألف دولارًا فى مزاد علنى.

باعت شركة Heritage Auctions التى يتواجد مقرها فى دالاس، نسخة 1962 ذات الغلاف الجلدى والتى تخص الممثل الراحل كجزء من مزاد أكبر للممتلكات الشخصية من ملكية بيك وزوجته فيرونيك، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ومن جهته، قال روبرت ويلونسكي، مدير الاتصالات فى Heritage Auctions: "استغرق الأمر بضع دقائق، كانت هناك حرب مزايدة كبيرة عليها".



الممثل جريجورى بيك

الممثل حاز على جائزة الأوسكار لتجسيده الشخصية

أدى جريجورى بيك، دور المحامى أتيكوس فينش فى فيلم مقتبس عن رواية هاربر لى الأكثر مبيعًا، والتى فاز عنها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل فى عام 1962، وتم ترشيحه لخمس جوائز أوسكار، وكان الفوز الوحيد للممثل غزير الإنتاج، على الرغم من كونه أحد أفضل النجوم فى العالم وقتها.

قال ويلونسكى عن فيلم الطائر المحاكى: "لقد شاهدته فى المدرسة الابتدائية خمس مرات، لذلك كل طفل فى أمريكا يعرف جريجورى بيك باسم أتيكوس فينش".



سكريبت فيلم To Kill a Mockingbird

لم يتم الكشف عن الفائز بالمزاد

على الرغم من أنه لم يستطع الكشف عن اسم الفائز بالمزاد، إلا أن روبرت ويلونسكى قال إن "المشاركين كانوا جامعين وعشاق حقيقيين لنجم هوليوود".

قبل المزاد، تحدث ويلونسكى مع ابن بيك، أنتونى، الذى تحدث عن علاقة والده بالشخصية الخيالية المحبوبة، وقال: "كما أخبرنى ابنه منذ حوالى شهر، كان جريجورى بيك، يعيش شخصية أتيكوس فينش فى الحياة الواقعية من نواحٍ عديدة، لقد كان ذلك الرجل الصادق".