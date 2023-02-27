أول تعليق من زوجة الفنان شادي زيدان بعد وفاته

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 05:44 مساءً - وجهت سوزانا الفرا زوجة الفنان الراحل شادي زيدان رسالة مؤثرة لزوجها، معربة عن حزنها الكبير على وفاته ومتحدثة عن تفاصيل علاقتهما وحبها له .

نشرت سوزانا الفرا صورة تجمعها بشادي زيدان من مرحلة شبابهما عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وكتبت في تعليقها عليها: “شادي روحي يا بطل قصتي .. ياحُباً أبدي سكنني” .

تابعت: “يا عزيز النفس، من اجتمعت فيه الرجولة والشهامة والنبل .. كنت دوماً نجمي المُرشد، حكيمي المعلم، خير الأب، أقرب الأخ، أطيب الصديق، أغلى الحبيب وأعظم الزوج” .

أضافت: “شادي يا هدية مُنحت لي من الرحمن ل 27 سنة بحساب السنين الأرضية كانت لتكتمل بعد شهرين، ليضل ذاك التاريخ تاركاً بصمته في كل تفاصيل حياتي” .

واصلت: “حبيبي يا شادي يا صاحب العقل الراجح، العين الثاقبة والحدس العالي الذي كان يُصيب دائما إلا أنه أخطأ هذه المرة ويا له من خطأ، كنت تخبرني أننا سنكبر في العمر معاً وكنت أقول أنني طالما أشم عطرك فأنا شابة، لكن هيهات كَبِرتُ فجأة ولم أجدك قربي” .

استطردت زوجة شادي زيدان: “صدى روحك يملأ كل زوايا قلبي الذي غادر مع قلبك .. قلبك الحنون الذي طالما نمت على أنغام دقاته” .

قالت: “خبأتك لسنين طويلة عميقاً عميقا، بعيداً بعيداً عن الأنظار الفضولية لأنني أؤمن أنني بأمان عندما تكون لي وحدي .. لم أرد أن أتكلم عنك لأحد لأن كل الكلام لا يكفي لوصفك” .

أكملت: “شادي شادينكا شدشودي، أحببتك أحبك وسأحبك حتى نهاية الأكوان، شاكرة لله على كل لحظة قضيتها معك في هذا العالم الفاني وأشكرك على الحب الذي غمرتني إياه بلا حساب” .

واختتمت سوزانا الفرا: “قصتي معك لم تنتهي، انتظر بشوقٍ التقاء أرواحنا حيث لا فراق ولا انفصال .. لله ما أعطى ولله ما أخذ .. نور وسلام لروحك الحبيبة الأبدية في كل زمان ومكان” .

وكان قد رحل شادي زيدان عن عالمنا يوم الجمعة الماضي 24 فبراير عن عمر ناهز 49 عاما، بعد دخوله في غيبوبة استمرت لمدة 9 أيام بعد إصابته بنزيف دماغي .

وشيعت جنازة الفنان الراحل يوم السبت الماضي عقب صلاة الظهر من مسقط رأسه بمدينة دمشق، بحضور عدد من نجوم سوريا منهم: سوزان نجم الدين، وائل رمضان وباسم ياخور .