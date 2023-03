تومْ كروزْ يحصدُ جائزةَ إنجازِ الحياةِ منْ اتحادِ منتجي التليفزيونِ والأفلامِ

حصل الممثل الأسطوري توم كروز على جائزة David O. Selznick للإنجاز لعام 2023 في حفل توزيع جوائز اتحاد منتجي التليفزيون والأفلام PGA في لوس أنجلوس، في أعقاب إنجازات فيلمه الأخير Top Gun: Maverick الهائلة في شباك التذاكر. تمثل هذه الجائزة أعلى تكريم من PGA لمنتج أو فريق من المنتجين لمهنة صناعة الأفلام الاستثنائية. وقد انضم كروز، 60 عاماً، إلى منصة تضم أسماء استثنائية من صناعة الإنتاج، بمن في ذلك ستيفن سبيلبرغ، ماري بارنت، باربرا بروكلي، ديفيد هيمان، بريان جرازر، وآخرون. منذ ديسمبر 2022، حقق Top Gun: Maverick الذي طال انتظاره أرباحاً تجاوزت مبلغ 1.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم بنما بلغت ميزانية الفيلم 170 مليون دولار. وهذه هي الطريقة التي يقيس بها المنتجون النجاح: ما مدى فعالية تنفيذ الميزانية، وما نوع العوائد التي تمتعوا بها على هذا الاستثمار؟

توم كروز يُشيد بالجائزة في خطاب قبوله

أثناء قبوله جائزة الإنجازDavid O. Selznick ، شكر كروز صناعة السينما وقال إنه مدين للموجهين والمتعاونين مثل شيري لانسينغ وستيفن سبيلبرغ وجيري بروكهايمر. قال كروز: "لقد مكنتوني جميعاً من الاستمتاع بحياة المغامرة التي أردتها. لقد تمكنت من السفر حول العالم والعمل ومشاهدة الأفلام في العديد من البلدان للمشاركة في ثقافاتهم وإدراك مدى القواسم المشتركة بيننا، والإعجاب باختلافاتنا". وتابع كروز: "أتطلع إلى رؤية ما نصنعه في المستقبل، وسأواصل بذل كل ما في وسعي للمساهمة ومساعدة هذه الصناعة وهذا الشكل الفني الذي أحبه". ومن بين المكرمين الآخرين منتجي فيلم Guillermo del Toro’s Pinocchio، وفريق الأفلام الوثائقية الذي أنتج فيلم Nalvany، فيلم المغامرات والخيال العلمي Everything Everywhere All At One، الذي فاز بالجائزة الأولى في الليلة.

تقيمات Top Gun: Maverick

قبل الحفل، قال الرئيسان دونالد دي لاين وستيفاني ألين من Producers Guild في بيان مشترك: "بدءاً من Mission: Impossible، طور كروز موهبة للإنتاج تتناسب مع موهبته الاستثنائية كممثل". ثم أضافا: "يقترب توم من الإنتاج بنفس الاهتمام الدقيق بالتفاصيل التي يجلبها لجميع مساعيه المهنية. لقد أدى التزامه بسرد القصص الجريئة والسينمائية والمسلية إلى الارتقاء بالتجربة المسرحية العالمية وأسفر عن بعض أكثر الأعمال السينمائية شهرة في التاريخ". كما أشارت PGA أيضاً إلى أن كروز قد عمل على مدار الأربعين عاماً الماضية لإنتاج وتمثيل أعمال تصمد أمام اختبار الزمن. أما بالنسبة لما وراء شباك التذاكر، فقد حصل Top Gun: Maverick على إشادة من النقاد، حيث حصل على 96 ٪ في مجمع المراجعة Rotten Tomatoes و 8.4 من 10 وفقاً لـ IMDb. الفيلم هو الفيلم الأكثر ربحاً لكروز على الإطلاق وأكبر نجاح عالمي في كل تاريخ Paramount Pictures. واختاره المجلس الوطني للمراجعة أيضاً كأفضل فيلم لعام 2022.

قائمة الفائزين بجوائز اتحاد المنتجين PGA لعام 2023

جائزة داريل إف زانوك للمنتج المتميز لصور الحركة المسرحية: Everything Everywhere All At Once جائزة نورمان فيلتون للمنتج المتميز للتلفزيون العرضي- الدراما: The White Lotus جائزة David L. Wolper للمنتج المتميز لسلسلة تلفزيونية محدودة أو مختارات: The Dropout جائزة المنتج المتميز للتلفزيون الواقعي: Stanley Tucci: Searching for Italy منتج متميز في تلفزيون الألعاب والمنافسة: Watch Out For The Big Grrrls برنامج رياضي متميز: Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off جائزة PGA للابتكار: Stay Alive, My Son (UME Studios) منتج متميز للصور المتحركة المسرحية: Guillermo del Toro's Pinocchio جائزة داني توماس للمنتج المتميز للتلفزيون العرضي- كوميدي: The Bear منتج متميز للصور المتحركة المتلفزة أو المتدفقة: Weird: The Al Yankovic Story منتج متميز للترفيه المباشر، التنوع، الرسم، والتلفزيون الحديث: Last Week Tonight with John Oliver منتج متميز للصور الوثائقية المتحركة: Navalny برنامج أطفال متميز: Sesame Street برنامج قصير النموذج المتميز: Only Murders in the Building: One Killer Question

الجوائز الفخرية

جائزة David O. Selznick للإنجاز: توم كروز جائزة ستانلي كرامر: Till جائزة Milestone: مايكل دي لوكا وبام آبي جائزة Norman Lear للإنجاز - ميندي كالينج جائزة Vance Van Petton Entrepreneurial Spirit: لينا ويتي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أسباب ابتعاد نجمات هوليوود عن الإرتباط بـ"توم كروز"

توم كروز يشعر بخيبة أمل وينسحب من حضور حفل جوائز بافتا 2023