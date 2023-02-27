استبعادُ الفنانةِ بسمةِ بوسيلْ منْ مؤتمرِ دعمِ المرأةِ بعدَ تضامنها معَ سعدْ لمجردٍ

قررت اللجنة المنظمة لفعاليات "هي تقدر" استبعاد النجمة المعتزلة بسمة بوسيل، وعدم تكريمها أو منحها فرصة تقديم تجربتها في مجال إدارة الأعمال، بسبب تضامنها مع مواطنها سعد لمجرد المدان رسميا بجريمة ضرب واغتصاب أنثى، وهو ما يتنافى مع مباديء الملتقى بحسب بيان إعلان استبعادها.وأكد البيان المنشور عبر حساب المؤتمر على موقع انستغرام، الغاء استضافة بسمة بوسيل، لأن المؤتمر بعيد كل البعد عن أي شخص يحرض ويشجع على العنف ضد المرأة، وقال أن المنظمة الداعمة للمرأة ستستضيف فقط من يحترم النساء.

بسمة بوسيل: لا اتشرف بان أكون جزء من برنامج لا يحترم حقوق الإنسان

وردت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري، مؤكدة أنها هي التي انسحبت من المؤتمر وقالت: انسحابي كان بسبب أنني لا اتشرف بان أكون جزء من برنامج لا يحترم حقوق الإنسان لانه يحترم حقوق المرأة.وأصدرت بسمة توضيحا مطولا حول أسباب دعمها سعد لمجرد، وهل ترضى أن تتعرض ابنتها لما حدث للفتاة الفرنسية، وقالت: مساء الخير ردا على سوء التفاهم اللي حدث بسبب آخر ستوري مني أنا أكيد ضد أي تحرش أو اغتصاب لأي سبب مهما كانت الظروف، وما أقبلش على بناتي أو نفسي حاجة زي كده.

بسمة بوسيل: في عنصرية ضد العرب في البلاد الأوروبية

وأضافت: أنا كنت بتكلم على قصة واحد وواحدة هي نفسها اعترفت انها طلعت معاه الأوضة لوحدها فالمفروض دي حاجه تنافي عاداتنا وتقاليدنا وشايفين الرجل مذنب والست لا عشان هو مغربي وعشان فعلا في عنصرية ضد العرب في البلاد الأوروبية واكيد القضاء هياخد مجراه”.وواصلت: للذكر انا بشجع البنات وكل الستات بس بالعدل، أنت تقدري، اكيد تقدري تبقي مهنية أكثر وتدوري في أحداث القضية أكثر مش بس تلحقي الترند عشان تظهري، أنت تقدري اكيد تقدري بس اهم حاجة من غير ما تحوري.

يذكر أن اللجنة التحضيرية لملتقى (هي تقدر - She can)، وجهت الدعوة لبسمة بوسيل وعدد من نجمات الفن والمشاهير، للمشاركة بمحاضرات مفتوحة ضمن فعاليات الدورة التاسعة، المقرر افتتاحها في الرابع من شهر مارس القادم، بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بمنطقة وسط البلد، وذلك بحضور شخصيات عامة وفنانين كبار، وسيتم تكريم العديد منهم في هذه النسخة.وحسب بيان رسمي من الجهة المنظمة للنسخة التاسعة، كان من المقرر أن تقدم بسمة بوسيل محاضرة خاصة عن رحلتها ك "رائدة أعمال" في مجال صناعة الموضة والتجميل، وتنضم لها عدد من النجمات اللواتي يملكن مشروعات خاصة منهن والإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير، والفنانة هند عبد الحليم، والبلوجر كنزي مدبولي، واليوتيوبر إيمان صبحي، والبلوجر نورهان قنديل، ومصممة الديكور منى حسين، والمطربة نسمة محجوب، والممثلة ياسمين العبد، والمطربة هنا يسري، والبلوجر ورائدة الأعمال دانا حمدان، وغيرهن من الشخصيات العامة والناجحة في مختلف المجالات.

يذكر أن ملتقى (هي تقدر - She can)، يعد أكبر حدث سنوي لدعم رائدات الأعمال والمرأة في مصر والشرق الأوسط وتم تدشين دورته الأولى عام 2015، وتحمل هذه النسخة شعار «أكتر من بُعد»، حيث ينعكس معناه على محتوى الحدث من ورش عمل تعليمية لرواد الأعمال، وحلقات نقاشية سيتم إقامتها على المسرح للحضور.ويضم الحدث خبراء من الجنسين في مجالات مختلفة؛ ذلك من أجل الحديث عن مدى النجاح الذي وصلت إليه المرأة في المجتمع خلال الأعوام السابقة، وكيفية العمل على دعم أكبر عدد من السيدات والفتيات؛ من أجل تحقيق طموحاتهن وأحلامهن الشخصية والعملية.

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