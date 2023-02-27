حسين الجسمي يكشف تفاصيل حفله في سلطنة عمان

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن إقامة حفل غنائي في شهر مارس المقبل بسلطنة عمان في دار الأوبرا العمانية، وكان نشر الفنان حسين الجسمي مقطع فيديو دعائي للحفل.

حسين الجسمي يعلن عن حفل إضافيوكان نشر الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو دعائي للإعلان عن إقامة حفلة القادم في شهر مارس المقبل بدار الأوبرا العمانية، معلقًا على الفيديو: "واحنا مشتاقين أكثر ونبادلكم الحب والاحترام، ‏ونجدد اللقاء بلهفة المشتاق لنروي قصص متجددة من المحبة والعشرة والنجاحات ‏نلقاكم بإذن الله في موعدنا الجديد في دار الأوبرا السلطانية في مسقط يومي 2 و 3 مارس 2023"، كما أعلن عن نفاد تذاكر الحفل بشكل كامل مما جعله يقرر إقامة حفل إضافي.

آخر أعمال حسين الجسمي

يُذكر أن المطرب الإماراتي حسين الجسمي طرح أخر أعماله نهاية الشهر الماضي وهي أحدث أغانيه باللهجة المصرية التي تحمل اسم " أستاذ في الدنيا"، وذلك عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"." أستاذ في الدنيا"، من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، كما طرح الفنان حسين الجسمي قبلها أغنية تحمل اسم " يا رب تكون بخير" عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها حتى وقتنا هذا.واحتفل الجسمي بنجاح هذه الاغنية، من خلال نشره صورة مكتوب عليها اسم الأغنية و جملة باللغة الانجليزية " top 1" على خاصية " الستوري" عبر حسابه الرسمي بـ " انستغرام".

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