شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لمسلسل "مذكرات زوج" وعرضه حصريًا على cbc فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أروما البوستر الرسمي لمسلسل "مذكرات زوج" للنجم طارق لطفي الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023 على شاشة قناة CBC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية، وتصدر طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي البوستر.

مسلسل "مذكرات زوج" يتكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويناقش طارق لطفي خلال العمل واقع الحياة الزوجية والخلافات التى تنشأ بين الأزواج بشكل كوميدى غير معتاد عن طريق 3 أجيال مختلفة.



بوستر مذكرات زوج

يشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور النبوي وسما ابراهيم وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، نهى عابدين، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثانى الذى يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد فى الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية".

وقدم طارق لطفى مسلسل "جزيرة غمام" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.