شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يروج لشخصيته فى "ضرب نار": صعيدى يا رسول الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم أحمد العوضى، لشخصيته التي يجسدها في مسلسل "ضرب نار"، ونشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على فيس بوك، وكتب عليها قائلا: "صعيدي يا رسول الله، الكوماندا في ضرب نار".



أحمد العوضى

تعرض شاشة ON ️حصريا في شهر رمضان الكريم مسلسل ضرب نار بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، بعد أن اجتمع منذ عامين في مسلسل "اللى مالوش كبير" وحقق نجاحًا أثناء عرضه.

ويقدم الثنائى دراما شعبية صعيدية مليئة بالصراعات المشوقة ولا تخلو من الروماسنية، وذلك من خلال شخصية مرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.