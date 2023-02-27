شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يعلن إصابته بكورونا: يعني إيه تجيلي بعد ما قربت تخلص من العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إياد نصار عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري: "يعني إيه تجيلي كوورنا، بعد ما قربت تخلص من العالم".



إياد نصار

يذكر أن إياد نصار شارك مؤخرًا في كضيف شرف في فيلم "المطاريد" الذي يعرض خلال الوقت الحالي في دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة أحمد حاتم وتارا عماد، محمود البزاوي، محمود حافظ، محمد محمود، محمود الليثي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفى غريب، حسن مالك، تأليف صلاح الجهيني، عزت أمين، إخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول صاحب نادي المطاريد الذي يجسده أحمد حاتم ويرث النادي عن والده، ويحاول أن ينافس على البطولات مع فريق كرة القدم.

وقدم اياد نصار مؤخراً فيلم "الباب الأخضر" على منصة Watch it، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، عابد عنانى، إسلام حافظ، سما ابراهيم، لطيفة فهمى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.