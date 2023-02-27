شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس "البطة الصفرا" بعد انتهاء تصويره ودخوله المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف المخرج عصام نصار، على الانتهاء من عمليات مونتاج فيلمه الجديد البطة الصفرا والذي يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل، وذلك بعد انتهاء تصوير العمل قبل أسبوعين، حيث وضع نصار خطة للانتهاء من كل تفاصيل الفيلم تمهيدا لتحديد موعد طرحه في السينمات المختلفة.

صناع فيلم "البطة الصفرا"

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن (توتا) وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ و فرح الزاهد ابرام سمير و حسن أبو الروس وأحمد طلعت، وعدد من ضيوف الشرف منهم الفنان القدير صلاح عبدالله والفنان القدير سامي مغاوري، عمرو رمزي، ويارا عزمي، وهو قصة وسيناريو وحوار محمود عزت.

ويجمع "البطة الصفرا" محمد عبد الرحمن وغادة عادل للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

محمد عبد الرحمن

وكان الفنان محمود حافظ، أكد في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أنه يقدم شخصية تاجر مخدرات في فيلم "البطة الصفرا" مشيرًا أنها شخصية خفيفة وكوميدية مختلفة لن يقدمها من قبل، وهو التعاون الأول الذى يجمعه بعصام نصار، والذى وصفه بالمخرج المتميز، والذى تعلم منه الكثير فى هذا العمل.

وأضاف الفيلم يحمل بعض الرسائل الجيدة للشباب بطريقة غير مباشرة، وهو عمل خفيف على القلب ويناسب جميع أفراد الأسر المصرية، وملىء بالمطاردات الكوميدية، وكل فريق العمل بذل أقصى جهده ليخرج العمل للجمهور بشكل جيد.

فيلم البطة الصفرا