شكرا لقرائتكم خبر عن أديل وخطيبها يجهزان لحفل زفاف صيفى بعد ظهورها بخاتم ماسى أنيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير جديد أن النجمة العالمية أديل، 34 عامًا، وخطيبها ريتش بول، 41 عامًا، يخططان لحفل زفاف صيفى، بعد عامين من الكشف عن علاقتهما، وتم الكشف عن الأخبار السارة من خلال موقع Deux Moi، الذى قال إن الادعاءات جاءت من "مصدر موثوق للغاية"، حسب ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطانى.



أديل وحبيبها



خاتم اديل الماسي

وما يؤكد إمكانية صحة التقرير، رؤية أديل وهى ترتدى خاتمًا ضخمًا من الماس في إصبع الزفاف خلال أحدث عروضها في لاس فيجاس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت مغنية Easy On Me ترتدى الماسة منذ فبراير الماضى، عندما ظهرت لأول مرة في حفل توزيع جوائز BRIT عام 2022.



خبر زواج اديل