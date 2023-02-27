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شكرا لقرائتكم خبر عن أديل وخطيبها يجهزان لحفل زفاف صيفى بعد ظهورها بخاتم ماسى أنيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير جديد أن النجمة العالمية أديل، 34 عامًا، وخطيبها ريتش بول، 41 عامًا، يخططان لحفل زفاف صيفى، بعد عامين من الكشف عن علاقتهما، وتم الكشف عن الأخبار السارة من خلال موقع Deux Moi، الذى قال إن الادعاءات جاءت من "مصدر موثوق للغاية"، حسب ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطانى.
أديل وحبيبها
خاتم اديل الماسي
وما يؤكد إمكانية صحة التقرير، رؤية أديل وهى ترتدى خاتمًا ضخمًا من الماس في إصبع الزفاف خلال أحدث عروضها في لاس فيجاس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت مغنية Easy On Me ترتدى الماسة منذ فبراير الماضى، عندما ظهرت لأول مرة في حفل توزيع جوائز BRIT عام 2022.
خبر زواج اديل
وعلى جانب آخر، تواجه المغنية البريطانية أديل معاناة بسبب شعورها بالألم فى ظهرها أثناء إقامتها فى لاس فيجاس، حيث أخبرت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا، جمهورها فى Sin City كيف تحطمت فقرتها بالجزء الأخير من العمود الفقرى القطنى، والذى يمكن أن يسبب ضعفًا فى الساقين، كما أنها تعانى من "عرق النسا"، والذى تصفه بأنه "سيئ حقًا"، حسبما نشر موقع ديلى ميل البريطانى.
وفى حديث أديل خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء إقامتها فى الكولوسيوم بقصر قيصر، سألت جمهورها: "هل هناك أى شخص آخر يعانى آلام فى ظهره؟.. لقد أصبت بعرق النسا وتأكلت الفقرة الأخيرة بظهرى وأصبت بالديسك".
أديلسأبكى إذا قابلته.. ذا روك يحقق حلم أديل فى حفل الجرامى
وفى سياق آخر، وثق حفل الجرامى - نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى - لقاء يحدث للمرة الأولى بين النجمة البريطانية أديل والممثل الأمريكى دوين جونسون المعروف بـ "ذا روك The Rock"، أو بالأحرى استطاع النجم تحقيق حلم من أحلام اديل.
فبينما كان مقدم الحفل النجم الكوميدى تريفير نواه يلقى خطابا افتتاحيا للحفل وقف بقرب طاولة أديل ممازحا "الشخص الذى لطالما أردت مقابلته، لقد اكتشفت أيضا أنه من أكبر المعجبين بك" لتلتفت أديل وتجد النجم دوين خلفها حيث فوجئت بوجوده وقاما بتقبيل بعضهما.
وبعد هذا اللقاء المهم لـ أديل بحكم أنها صرحت منذ سنة تقريبا أنها ربما ستبكى عند رؤيتها لذا روك فهو من نجومها المفضلين، حسبما ذكر موقع cnn.
اديل تعانق ذا روك