شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى يطرح أغنية "روحوله" بتوقيع وسام عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم المغربى عبد الفتاح الجرينى أحدث أغانيه التي تحمل اسم "روحوله" على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، وهى من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع وسام عبد المنعم

وتقول كلمات الأغنية:

انا مش عارف اقولك ايه ....انا من بعدك عايش ليه

بعدك عني ده بيقتلني ... تعالي رجع روحي تعيش

ده اللي مابيننا ماكنش يومين .... عشرة وذكري وحب سنين

احلي ليالي وعلي بالي ... مستنيك وانت مابتجيش

روحوله قولوله اني بتنفس هواه ...بعد منه قلبي تاه

مهما تبعد المسافة مش بفكر الا فيه

وصلوا سلامي حاولوا بس ترجعوه ..شوفوا حالي واوصفوه

مشتاق اني اشوفه .زعيني تطمن عليه

يرضيك كده طب هنت عليك ....أعيش عمري افكر فيك

وانت سايبني قلبي تاعبني .. رد عليا الله يخليك

واخد روحي حبيبي معاك ...جوة ف قلبيومش بنساك

ارجع يلا مشتاق والله ... اوعي يكون بعدنا قساك

وأكد مؤخرا النجم المغربى عبد الفتاح الجريني أنه سعيد بالحفل الذى أحياه مؤخرا في بلده المغرب ضمن فعاليات رالى والتي شارك فيها مع عدد من النجوم العالميين والمغاربة.

وأضاف في لقاؤه مع الكاتب الصحفى على الكشوطى في تليفزيون الخليج 365 أنه من حوالى 5 سنوات غايب عن إحياء حفلات في بلده، مشيرا أنه سعيد باستقبال الجمهور له بعد فترة غياب، بالإضافة إلى أن تحضيرات الحفل لم تأخذ منه وقت طويل .

وأشار الجمهور المغربى غنوا معايا عدد من الأغانى التي قدمتها في مشوارى الغنائى منها المصرية والهندية وغيرها، ومبسوطين بنجاحى، خصوصا أنه جمهور ذواق للأغانى االشرقية والعالمية، والأغاني المصرية عايشة مع جمهور بلدى المغرب إلى وقتنا هذا .