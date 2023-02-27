فنانة شهيرة: “الحمد لله على أمير كرارة .. باشا مصر فعلا”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 03:50 مساءً - وجهت الفنانة مي عز الدين رسالةة إلى الفنان أمير كرارة، أعربت من خلالها عن حبها له وسعادتها بمشاركته في مسلسهما الجديد “سوق الكانتو” .

نشرت مي عز الدين صورة للفنان أمير كرارة من بوستر المسلسل عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري .

وكتبت “عز الدين” في تعليقها عليها: “النجم الجامد رزق، النفسية النضيفة رزق، الزميل الفرفوش رزق، الصاحب الجدع رزق” .

تابعت: “البني آدم اللي ميتغيرش كل السنين دي رزق، الأخ الكريم رزق .. الحمد لله على أمير كرارة، ربنا يحميك، باشا مصر فعلا” .

يذكر أن مسلسل “سوق الكانتو” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 على شاشة قنوات dmc، والعمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى .

ويشارك في بطولته: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى وغيرهم .