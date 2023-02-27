أشهر مشاجرات الفنانين.. خناقة في بهو العمارة بين شريف منير وشيرين عبد الوهاب وصلت إلى قسم الشرطة!!.. تفاصيل تُكشف لأول مرة!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 03:50 مساءً - يقول المثل : “الجار قبل الدار”، لكن كثيرين يتعرضون لمشاكل مع جيرانهم، بعضها قد يكون بسيطًا وينتهي على الفور، والبعض الآخر قد يتطور إلى سِباب وخناقات ربما تصل إلى المحكمة.. أما لو كان أحد الجيران من المشاهير والنجوم المعروفين، فإن الأمر يصل كذلك لتصدر عناوين الأخبار.

خناقة شيرين وشريف منير

ولعل أبرز تلك الخلافات هو خلاف الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الفنان شريف منير قبل عدة سنوات والذي وصل إلى تحرير محضر في قسم الشرطة.

حيث أعلن شريف تضرره منها بسبب سقوط مياه أجهزة التكييف في منزلها على شرفة منزله، بالإضافة إلى سقوط قطع من الرخام على شقته، كادت بعضها تصيب إحدى بناته. وعندما عاتب شيرين أهانته ووجهت إليه ألفاظاً نابية، فاضطر لتحرير محضر شرطي ضدها، لتقوم بعدها بالتوجّه لحديقة منزله وتحطيم كشك حراسته. فاضطر شريف لتحرير محضر آخر ضدها، حتى وصلت القضية بينهما إلى المحكمة، وحُكم على شيرين بالسجن 6 أشهر، بحسب ما ذكر موقع قناة “العربية”، إلا أن شريف تنازل عن القضية بعد اعتذار شيرين .

منشور شريف منير

وانتشر الأمر وأصبح حديث الأوساط الفنية والإعلامية وقتها بعدما نشر الفنان شريف منير على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” نص محادثه بينه وبين الفنانه شيرين عبدالوهاب بسبب خلاف نشب بينهم.

وقال منير ” هكذا تتعامل الفنانة ( المحترمة ) شيرين عبد الوهاب مع جيرانها وزملائها في شهر رمضان وهذا هو أسلوبها ( المحترم ) في التعامل.. هذه هي رسائلها لي عندما اعترضت على القائها مخلفات وكسر رخام التي كادت أن تصيب احدي بناتي الصغيرات لولا ستر الله.

وأضاف أنه عندما اعترض على ممارستها في العمارة قامت بالنزول إلى بهو العمارة الصياح بالفاظ نابية اعجز عن تكرارها حتى لا اخدش مشاعركم وكذلك تهديدات عنيفة على مسمع ومرأي من بعض السكان وبواب العقار وأيضا امام بناتي الصغيرات دون وضع أي اعتبار لا لجيرة ولا زمالة ولا لشهر رمضان

فقمت بعمل محضر في قسم المقطم رقم 2014 / 3237.

أزمات شيرين عبد الوهاب

أثارت شيرين جدلًا واسعًا منذ أكثر عام ونصف بسبب ما قالته في حفلة رأس السنة بالقاهرة، عندما قالت إحدى المشاركين في الحفل “الله يا شيرين”، لترد شيرين:”أنا خسارة في مصر“، البعض أعتبر أن هذا مهينًا لمصر، وهاجمها عدد كبير من الجمهور خصوصًا أنها ليست المرة الأولي، والبعض طالبوا نقيب الموسيقيين بإيقاف شيرين.

شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب

سخرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، من الهضبة عمرو دياب، في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش، وهى تتحدث عن تامر حسني ومحمد حماقي، وأنهما مستقبل مصر، قائلة: “أما التاني ده كبر وراحت عليه”، فى إشارة إلى الفنان عمرو دياب، مما أثار غضب جمهوره منها، والكثيرون انتقدوها بسبب ما قالته.

بداية أزمة شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب

بدأت أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، من تسجيلات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوالد حسام حبيب وهو يتحدث في حوار صحفي حول رغبة حسام بالزواج مرة أخرى، والتحكم في أموال شيرين عبد الوهاب.

وعلق حسام حبيب حينها في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، أن هناك حملة ممنهجة ضد شيرين عبد الوهاب، وقال: “هناك من يرغب في تدمير شيرين عبد الوهاب، وهم أشخاص كانوا يعملون معها في الماضي، ولكن بسبب مواقف في العمل انتهت العلاقة بينهم، لذلك رسائل هؤلاء لها معظم الوقت أن وجودهم بجوارها كان مهم لها، وأن حياتها لم تعد طبيعية بعد خروجهم منها”.

في عام 2021 أعلنت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، خبر انفصال حسام حبيب والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكشفت بدورها الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حقيقة انفصالها مع الإعلامية نضال الأحمدية، في برنامجها.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع نضال الأحمدية عن طليقها حسام حبيب: “أنا عايزة راجل مش ولد ابن أمه، حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة، وحبي لحسام بقى زي السرطان، ورجوعي له محتاج معجزة من عند الله، هو الحيلة اللي عايز كلامه يمشي”.

شيرين عبد الوهاب دون شعر



وفي أول ظهور لـ شيرين بعد انفصالها، خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في أبوظبي، ظهرت بشكل فاجأ الجميع، وهي حالقة شعر رأسها، وقالت لجمهورها: “هتقبلوني بالشكل ده؟، أنا كدة فُقْت”، وتكهن الجميع حينها أن طليقها حسام هو من قام بفعل ذلك.



وظهر بين فترة انفصالهما إلى هذا الفترة عدة أخبار حول عودتهم معًا مرة أخرى ولكن في كل مرة تخرج شيرين وتنفى هذا الأمر، أو ينفي مصدر مقرب من شيرين حقيقة عودتها لحسام حبيب.

في نهاية الأمر تم الصلح بين شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب وأعلن عن ذلك محامي شيرين عبد الوهاب المحامي ياسر قنطوش.

شيرين عبد الوهاب والرباط الصليبي

وقبل عدة أشهر، تداولت أخبار حول إصابة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب برباط صليبي أثر انزلاق قدمها على الأرض وأدى ذلك إلى دخولها المستشفي، والسعي للأنتهاء من الأوراق اللازمة لسفر شيرين عبدالوهاب إلي خارج مصر لإجراء عملية جراحية عاجلة.



ولكن فجر شخص ما حقيقة هذا الأمر وأن شيرين عبد الوهاب لم تصاب برباط صليبي ولم تنزلق قدمها، وهي محتجزة في إحدى المستشفيات، في مصحة، وأعتدى عليها شقيقها واحتجزها قصرًا في مصحة نفسية للعلاج من الإدمان



ولكن ظهر محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبدالوهاب مع الإعلامي عمرو أديب، وفجر عدة تصريحات هامة ونفى تعديه على شقيقته شيرين عبد الوهاب بالضرب، وأنه احتجزها قصرًا حتى تتعالج من الإدمان.

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