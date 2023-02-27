شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجى تبدأ تصوير دورها فى "مذكرات زوج" مع طارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة جيهان الشماشرجي تصوير مشاهدها في مسلسل "مذكرات زوج" مع النجم طارق لطفى والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة CBC، ويناقش خلال العمل واقع الحياة الزوجية والخلافات التي تنشأ بين الأزواج بشكل لايت دراما غير معتاد عن طريق 3 أجيال مختلفة.

مسلسل "مذكرات زوج" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوى، سما إبراهيم، نهى عابدين، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين.



جيهان الشماشرجى مع طارق لطفى

وشاركت جيهان الشماشرجى مؤخراً في مسلسل "حكايات جروب العيلة" من 15 حلقة وتم عرضه على قناة ON، العمل بطولة سميحة أيوب، رشا مهدى، أحمد سعيد عبد الغنى، إسلام جمال، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله وإخراج منال الصيفي.

وحلت جيهان الشماشرجي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية اسعاد يونس على قناة DMC مؤخراً وكشفت أنها دخلت مجال التمثيل من خلال الصدفة وكانت تخطط للسفر والهجرة إلى برلين، قائلة: "سافرت برلين فترة وبعد ما رجعت قعدت في مصر شويه، وجالي عرض تمثيل في مسلسل لعبة النسيان".

وأشارت جيهان الشماشرجي، إلى أن دورها في مسلسل لعبة النسيان كان مشهد واحد أمام الفنان أحمد داوود، وسخرت قائلة: "كان مشهد بشع وكل لما اشوفه اتكسف جدا وكان أول مرة اقف أمام كاميرا، وتصويره كان صعب سبب ظهور جائحة كورونا وقتها".

وتابعت: "بعد مشاركتي في لعبة النسيان كلموني في مسلسل ثاني وده كان بفضل دعاء أمي وأبويا"، مشيرة إلى أنها شاركت بعد لعبة النسيان في مسلسل حكايات بنات.