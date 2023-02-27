شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال ومرشد سياحى وممرضة ومحامية.. مهن النجوم في دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نجوم ونجمات الفن تصوير مسلسلاتهم الجديدة على قدم وساق تمهيداً لعرضها في شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى أقل من شهر على إنطلاق الشهر الكريم وبدء عرض هذه الأعمال، وتشهد دراما رمضان هذا العام تقديم توليفة مميزة ومتنوعة من الأعمال برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي أعلنت عن خريطتها الدرامية لهذا العام والتي تضم العديد من الأعمال منها الوطنية والكوميدية والشعبية الاجتماعية والتاريخية الدينية.

واتضحت ملامح المسلسلات المنتظر عرضها في شهر رمضان هذا العام، خاصة مع انطلاق عمليات الدعاية في الأيام الماضية، ويسط الخليج 365 الضوء على مهن أبطال هذه الأعمال قبل بدء العرض، والبداية بالنجم محمد رمضان في مسلسل "العمدة" يجسد شخصية "جعفر العمدة" يعمل رجل أعمال يمتلك شركات للمقاوالت وامتلاك الأراضى.



محمد رمضان

أمير كرارة في مسلسل "سوق الكانتو" يجسد دور طاهر وهو بائع سريح فى سوق البالة، وفى سوق البالةـ والعمل تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.



امير كرارة

ياسمين عبد العزيز تجسد في مسلسلها "ضرب نار" دور فتاة من شبرا تدعى مهرة وتعمل فى مصنع عبايات حريمى، في حين يظهر أحمد العوضى بشخصية جابر أبو شديد القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا، والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ويشارك في بطولته ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى

منى زكى في مسلسلها "تحت الوصاية" تجسد شخصية حنان وهى ربة منزل تضطرها الظروف إلى التخفى والعمل في مهنة الصيد، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد.



منى زكى

أحمد أمين في مسلسله "الصفارة" يجسد دور فؤاد ويعمل مرشد سياحى، ويشارم في بطولة العمل طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، انعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وإشراف عبد الكتابة أحمد أمين ومحمود عزت، ومن تأليف سارة هجرس، شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء اسماعيل، وإنتاج شركة ميديا هاب Media Hub وتنفيذ الإنتاج لشركة أروما Aroma.



احمد امين

دنيا سمير غانم في مسلسل "جات سليمة" تجسد دور نور تعمل محررة في دار للنشر، والعمل تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين ومن إنتاج أحمد السبكى.



دنيا سمير غانم

ياسر جلال في مسلسل "علاقة مشروعة" يجسد دور رجل أعمال، والعمل يشارك في بطولته ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".



ياسر جلال

نيللى كريم في مسلسل "عملة نادرة" تجسد شخصية انتصار الصعيدية وتعمل ممرضة، والعمل تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.



نيللى كريم

يسرا في مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" تجسد دور سميحة جاهين السويسى دكتورة اعلام، والعمل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.



يسرا

ريهام حجاج في مسلسل "جميلة" تجسد دور جميلة وتعمل محامية، والعمل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.



ريهام حجاج

روبى في مسلسل "العمدة" تجسد دور صفية الفارس أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية وتعود إلى قريتها لتصبح عمدة لها، والعمل يشارك في بطولته أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.