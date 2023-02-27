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شكرا لقرائتكم خبر عن يصغرها بـ40 سنة.. مادونا تنفصل عن حبيبها أندرو دارنيل وتعيش أزمة ثقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انفصلت النجمة العالمية مادونا، عن حبيبها عارض الأزياء أندرو دارنيل، بعدما دخل في علاقة مع فتاة جديدة من جيله، وحسبما ذكر مصدر موقع pagesix، فإن علاقة مادونا (64 عامًا)، وحبيبها الذى يصغرها بـ40 عامًا، لم تكن جدّية على الإطلاق، إلا أن توقيت انفصالهما كان سيئًا للغاية، خاصة أن النجمة العالمية تعيش "أزمة ثقة"، وانفصالهما لم يساعد على حل المشكلة.
مادونا في حفل جرامي
وأوضح المصدر، أن مادونا لم تشعر بالخذلان ولم ينفطر قلبها، فقد استمتعت بوقتها معه ولم ينشأ بينهما حب أو أيَّ شيء من هذا القبيل، إلا أن ذلك ساهم في زعزعة ثقتها بنفسها، لاسيما بعد تعرضها للهجوم خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب مظهرها وشكلها المختلف في حفل توزيج جوائز "جرامى" 2023.
مادونا وحبيبها
يأتى هذا بعدما اعترفت المغنية العالمية مادونا، أخيرًا، بالخضوع لجراحة تجميلية فى منشور جديد عبر "إنستجرام"، وذلك بعد فترة قليلة من ظهورها الغريب والمثير للجدل فى حفل جرامى، وقالت مادونا فى تدوينه عبر إنستجرام: "انظروا كم أنا لطيفة الآن بعد أن انخفض التورم الناتج عن الجراحة"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
ولم تكشف مادونا بالضبط عن نوع الإجراء الذى أجرته أو متى خضعت للجراحة بالتحديد، وفى وقت سابق من هذا الشهر، سخر المعجبون من مادونا، البالغة من العمر 64 عاما، عندما ظهرت بإطلالة غريبة فى حفل جرامى، لدرجة أن البعض لم يستطع التعرف على ملامحها.
مادونا فى جرامىتعليقات ساخرة من إطلالة مادونا فى الجرامى
قال أحد المتابعين "أنا الآن أشاهد الجرامى، مادونا لا تشبه مادونا تمامًا"، وقال آخر: "مادونا تحتاج إلى التوقف عن الجراحات التجميلية، وتقبل مرحلة الشيخوخة، يكاد لا يمكن التعرف عليها في هذه المرحلة".
ووفقًا لمادونا، كانت "الصورة المقربة" من الكاميرا، هى التى شوهت وجهها وجعلته يبدو أكثر استدارة وانتفاخًا مما كان عليه فى الواقع، وعبرت مادونا عن انزعاجها من تجاهل الناس لكلماتها وركزوا بدلاً من ذلك على مظهرها.