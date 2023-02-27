شكرا لقرائتكم خبر عن يصغرها بـ40 سنة.. مادونا تنفصل عن حبيبها أندرو دارنيل وتعيش أزمة ثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصلت النجمة العالمية مادونا، عن حبيبها عارض الأزياء أندرو دارنيل، بعدما دخل في علاقة مع فتاة جديدة من جيله، وحسبما ذكر مصدر موقع pagesix، فإن علاقة مادونا (64 عامًا)، وحبيبها الذى يصغرها بـ40 عامًا، لم تكن جدّية على الإطلاق، إلا أن توقيت انفصالهما كان سيئًا للغاية، خاصة أن النجمة العالمية تعيش "أزمة ثقة"، وانفصالهما لم يساعد على حل المشكلة.



مادونا في حفل جرامي

وأوضح المصدر، أن مادونا لم تشعر بالخذلان ولم ينفطر قلبها، فقد استمتعت بوقتها معه ولم ينشأ بينهما حب أو أيَّ شيء من هذا القبيل، إلا أن ذلك ساهم في زعزعة ثقتها بنفسها، لاسيما بعد تعرضها للهجوم خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب مظهرها وشكلها المختلف في حفل توزيج جوائز "جرامى" 2023.



مادونا وحبيبها

مادونا تعترف بإجراء عملية تجميل قبل الظهور فى حفل جرامى

يأتى هذا بعدما اعترفت المغنية العالمية مادونا، أخيرًا، بالخضوع لجراحة تجميلية فى منشور جديد عبر "إنستجرام"، وذلك بعد فترة قليلة من ظهورها الغريب والمثير للجدل فى حفل جرامى، وقالت مادونا فى تدوينه عبر إنستجرام: "انظروا كم أنا لطيفة الآن بعد أن انخفض التورم الناتج عن الجراحة"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.