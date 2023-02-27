شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر وعادل إمام وسعيد صالح في صورة نادرة من كواليس "سلام يا صاحبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سوسن بدر، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، صورة نادرة من كواليس تصوير فيلم " سلام يا صاحبى"، وظهرت في الصورة برفقه الزعيم عادل إمام والنجم الراحل سعيد صالح، وتغزل متابعيها في جمالها التي مازالت محتفظة به.





فيلم "سلام يا صاحبى" من أشهر أفلام الزعيم عادل والذى حقق نجاحاً وشعبية كبيرة، هو من إنتاج عام 1987 وبطولة عادل إمام، سعيد صالح، سوسن بدر، محمد متولى، مصطفى متولى، محمد الدفراوى، أحمد لوكسر، مدحت غالى، فكرى صادق، منيرفا، أمل ابراهيم، سعيد طرابيك، يوسف داود، محمد أبو حشيش، وتأليف صلاح فؤاد وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم حول مرزوق (عادل إمام) وبركات (سعيد صالح) يتقابلان بالصدفة ويقررا الإقلاع عن الإجرام ويعملان مع البائعة المتجولة بطة (سوسن بدر) على عربتها في تجارة البطيخ، ليتحرش بهم أعوان المعلم بلائسي (مصطفى متولي) المتحكم في سوق الفاكهة ولكنهم يتحدوه ويزداد مكسبهما، يعجب بهما الملك الجيار (محمد الدفراوي) ويعملان معه ولكنهما يدخلان في صراعات كبيرة