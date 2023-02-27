شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تشيد بمسلسل "بالطو" على watch it: عمل برة الصندوق مسلى وممتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة كندة علوش، بمسلسل "بالطو"، الذى يعرض على منصة watch it، في تغريده عبر حسابها على تويتر، وكتبت كندة، قائلة:"تحية لكل صناع مسلسل بالطو على المسلسل الممتع الذكي المختلف موضوع جديد وطرح ذكي وخفيف الدم إخراج جذاب وعصري موسيقى ممتعة تمثيل أكثر من رائع بداية من بطل العمل الاكتشاف عصام عمر مروراً بكل الأبطال كاستينج رائع حقيقى عمل بره الصندوق مختلف عن السائد مسلي ممتع وجذاب".



كندة علوش

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

وحل عصام عمر بطل مسلسل "بالطو" ضيفاً على الاعلامية منى الشاذلي، مع نجوم العمل فى برنامج "معكم"، وقال عصام خلال الحلقة، إنه كان لا يشعر أنه سيكون بطل المسلسل، مردفا: "كنت حاسس إن ممثل تاني هيكون أحسن مني أو أي مسلسل مشهور علشان تجربة عمر تنجح".

وتابع: "كنت أعيش في الإسكندرية، وعندما تخرجت من الجامعة استقررت في القاهرة، وكونت خلال السنوات الماضية خبراتي مع الحياة، ووأي حد لازم يحقق حاجة لازم يتعب، ورفضت أعمل إعلانات علشان النظرة وحشه".