شاهد.. كيف ظهرت والدة تامر حسني في فرح أحمد عصام.. وسر الحديث الخاص بين تامر وعمرو دياب!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 02:44 مساءً - في حفل أسطوري احتفل الفنان أحمد عصام، بزفافه وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع، على رأسهم الفنان تامر حسني الذي شهد على عقد القران، والهضبة عمرو دياب، والكينج محمد منير، والفنان محمد حماقي، وغيرهم.

والدة تامر حسني في الزفاف

وكان من بين أبرز الحاضرين الفنان تامر حسني الذي عقد مراسم القرآن وحفل الزفاف وصولًا لإحياء الفرح، وفي أثناء الاحتفال وغناء الفنان تامر حسني لأغنية بحبك من فيلم «بحبك»، خطفت والدة تامر حسني الأنظار بحضورها واحتضانها للعريس الفنان أحمد عصام وعروسته سارة، داعية لهما.

واكتمل المشهد باحتضان تامر حسني لوالدته وتقبيل رأسها، وظلت واقفة بجانبهما لتحيي الحاضرين وتصفق أثناء غناء ابنها، وهو الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

والدة تامر حسني في فرح أحمد عصام

تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالدته

يصف الفنان تامر حسني علاقته بوالدته انها علاقة حُب من نوع خاص، ودائمًا ما يقول عنها أنها ـ«وش السعد»، وتحدث عن كواليس علاقته بها، خلال اللقاء الاستثنائي وظهوره الخاص، في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ يقول: «أمي حنينة جدًا طبعا وكانت دايمًا شايفة حاجة فيا والوحيدة ولو عشت عمري كله أشكرها على اللي عملته معايا مش هقدر أديها حقها وده مش كلام وخلاص».

تامر حسني ووالدته

«فعليًا أنا كان نفسي أبقى لاعب كرة، وهي الوحيدة اللي كانت شايفة في الحياة إني فنان وأنا عايز أبقى لاعب كرة»، بتلك العبارة واصل الفنان تامر حسني، الحديث عن والدته، وحكاية دعمها ومساندتها له، في بداية مشواره الفني، إذ يقول: «الحقيقة هي اهتمت بالموهبتين عندي بس الأقدار كانت دايمًا بتلعب دور معانا بتأييد رأيها أن أنا هغني وهمثل ودايما كانت بتزقني ناحية الغناء والتمثيل».

أسلوب والدة تامر حسني في العقاب

كانت والدة الفنان تامر حسني، تتبع أسلوب العقاب كغيرها من الأمهات وربات المنازل، باستخدام «الشبشب»، إذ يتابع: «كان فيه طبعا تعنيف يعني طبعا فاكرة كتاب التلميذ وفيه سلاح الأم بقا الشبشب المجنح ده ومحدش سلم منه وفي البيت انا كنت حارس مرمى وهي عليها رمية مبتجليش وكانت بتستفز لما كنت أطير وامسك الشبشب»، مضيفًا: «كان ممكن ترمي أي حاجة جنبها، ضربتني 3 أو 4 مرات».

تامر حسني يعلق على صورته مع عمرو دياب

من ناحية أخرى، كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الفنان عمرو دياب، أثناء حضورهما حفل زفاف الفنان أحمد عصام، معربًا عن سعادته بمقابلته ومؤكدًا أنه يكن له كل الحب والاحترام.

تامر حسني وعمرو دياب في فرح أحمد عصام

وقال تامر حسني خلال لقائه، في برنامج The Insider بالعربي، إنه منذ فترة طويلة لم يلتق عمرو دياب، إذ أوضح: كان بقالنا سنين متقابلناش، وهو فنان كبير وأنا بحبه جدًا، وكل الناس عارفة إني بحبه، وهو كمان بيحبني اعتقد.

وأضاف: ممكن يكون الفانز فيه بينهم حماس شوية، لكن كنا بنفتكر أيام جميلة وقعدنا نفكر بعضنا بيها، كانت لحظة فيها أجيال وحب حقيقي، كل واحد فينا بيطلع وهو متأثر بالفنانين اللي قلبه، والواحد بيشوف مشوار عمر كبير عدى عليه.

وشهد حفل زفاف أحمد عصام عديد الأحداث، أبرزها غناء حماقي وماجد المصري أغنية الليلة يا سمرة مع محمد منير، بجانب غناء تامر حسني وعمرو دياب لأول مرة، حيث قدما أغنية يا أنا يا لأ، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وحرص العديد من نجوم الفن على حضور الحفل، منهم مصطفى قمر، هاني رمزي، طارق الإيباري، محمد منير، نسرين إمام، نهال عنبر، أحمد سعد، وعدد كبير من الأصدقاء والمقربين.

أعمال تامر حسني

وعلى الصعيد الفني يستعد الفنان تامر حسني لطرح أحدث أعماله السينمائية بعنوان “فيلم تاج” والذي يشاركه في بطولته المغنية ساندي بعد انسحاب النجمتان مي عمر وهنا الزاهد.

و فيلم “تاج” هي التجربة الثانية التي تجمع بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد فيلم “مش أنا”، الذي عرض عام 2021، وهو من بطولة الفنانة حلا شيحة، الفنانة سوسن بدر، ماجد الكدواني، شيرين، حجاج عبد العظيم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنان إياد نصار، محمد عبد الرحمن، عصام السقا.

شارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، وتعاقد على بطولة فيلم تاج حتى الآن: من ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية “فيلم بحبك“، والذى شهد أول تجارب تامر حسني الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

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