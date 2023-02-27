كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 02:44 مساءً - أعرب الفنان البشير عبدو والد الفنان سعد لمجرد عن حزنه وشعوره بالصدمة من قرار المحكمة الذي صدر في حق نجله في القضية المتهم فيها بالاغتصاب .
نشر البشير عبدو صورة تجمعه بزوجته الممثلة المغربية نزهة الركراكي ونجلهما سعد لمجرد، وأرفقها بتعليق وصف من خلاله الفترة الصعبة التي تعيشها الأسرة في الوقت الحالي .
فكتب قائلا: “حبايبنا في كل مكان أود أن أعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيثة وكل أفراد اسرتنا” .
تابع: “لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد لمجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض” .
أضاف والد سعد لمجرد: “حيث أصبحنا هذه الأيام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .. دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريثما يأتي الفرج إن شاء الله” .
وكانت قد قضت محكمة الجنايات في باريس يوم الجمعة الماضي 24 فبراير، بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد 6 سنوات، لإدانته باغتصاب شابة في غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016 .
كانت هذه تفاصيل خبر “دعواتكم لنا بالصبر والتحمل” .. التعليق الأول لوالد سعد لمجرد بعد الحكم عليه بالسجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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