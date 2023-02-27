“دعواتكم لنا بالصبر والتحمل” .. التعليق الأول لوالد سعد لمجرد بعد الحكم عليه بالسجن

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 02:44 مساءً - أعرب الفنان البشير عبدو والد الفنان سعد لمجرد عن حزنه وشعوره بالصدمة من قرار المحكمة الذي صدر في حق نجله في القضية المتهم فيها بالاغتصاب .

نشر البشير عبدو صورة تجمعه بزوجته الممثلة المغربية نزهة الركراكي ونجلهما سعد لمجرد، وأرفقها بتعليق وصف من خلاله الفترة الصعبة التي تعيشها الأسرة في الوقت الحالي .

فكتب قائلا: “حبايبنا في كل مكان أود أن أعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيثة وكل أفراد اسرتنا” .

تابع: “لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد لمجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض” .

أضاف والد سعد لمجرد: “حيث أصبحنا هذه الأيام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .. دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريثما يأتي الفرج إن شاء الله” .

وكانت قد قضت محكمة الجنايات في باريس يوم الجمعة الماضي 24 فبراير، بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد 6 سنوات، لإدانته باغتصاب شابة في غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016 .