كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 02:44 مساءً - شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما على المتعاطفين مع الفنان المغربي سعد لمجرد والمدافعين عنه، وذلك بعد صدور حكم المحكمة ضده في قضية اتهامه بالاغتصاب .
قالت مي العيدان في تغريدة لها نشرتها عبر حسابها على موقع “تويتر”، معربة عن اندهاشها ممن يتعاطفون مع سعد لمجرد: “عشنا وشفنا الناس قامت تتعاطف مع المغتصب” .
تابعت: “انتو تعرفون شنو معنى اغتصاب، اشكثر تدمر نفسية المعتدى عليها ممكن توصل لآخر عمرها تتعقد من العلاقة الحميمية والزواج” .
أضافت الإعلامية الكويتية في تغريدتها: “اللي يدافع عن المغتصب يا عشاق أو مرضى السادية اللي يعشقون العنف وإيذاء الغير” .
وكانت قد قضت مؤخرا محكمة الجنايات الفرنسية بسجن الفنان سعد لمجرد لمدة 6 سنوات، لاتهامه باغتصاب فتاة فرنسية تدعى “لورا بريول” في أحد فنادق باريس عام 2016 .
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تهاجم المدافعين عن سعد لمجرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.