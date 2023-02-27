مي العيدان تهاجم المدافعين عن سعد لمجرد

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 02:44 مساءً - شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما على المتعاطفين مع الفنان المغربي سعد لمجرد والمدافعين عنه، وذلك بعد صدور حكم المحكمة ضده في قضية اتهامه بالاغتصاب .

قالت مي العيدان في تغريدة لها نشرتها عبر حسابها على موقع “تويتر”، معربة عن اندهاشها ممن يتعاطفون مع سعد لمجرد: “عشنا وشفنا الناس قامت تتعاطف مع المغتصب” .

تابعت: “انتو تعرفون شنو معنى اغتصاب، اشكثر تدمر نفسية المعتدى عليها ممكن توصل لآخر عمرها تتعقد من العلاقة الحميمية والزواج” .

أضافت الإعلامية الكويتية في تغريدتها: “اللي يدافع عن المغتصب يا عشاق أو مرضى السادية اللي يعشقون العنف وإيذاء الغير” .

وكانت قد قضت مؤخرا محكمة الجنايات الفرنسية بسجن الفنان سعد لمجرد لمدة 6 سنوات، لاتهامه باغتصاب فتاة فرنسية تدعى “لورا بريول” في أحد فنادق باريس عام 2016 .