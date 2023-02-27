فنان مصري شهير: “ابني حالته غير مستقرة ومتألم جدا”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 02:44 مساءً - كشف الفنان محمد ثروت عن الوضع الصحي لنجله المخرج أحمد ثروت، الذي كان قد تعرض لأزمة صحية مؤخرا استدعت نقله إلى المستشفى .

أشار الفنان محمد ثروت في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصري إلى أن الحالة الصحية لنجله أحمد غير مستقرة بعد اكتشاف إصابته بمرض مناعي نادر يصيب الجهاز العصبي .

فقال: “الحالة مش مستقرة ومتألم، المرض نادر الحدوث حد واحد في المليون، بتصيب الجهاز العصبي وبيضطروا يعملوا خطوات للعلاج وبيستخدموا الأجسام المضادة اللي كلها آلام شديدة جدا، والألم اللي بيتعرضلوا ألم شديد جدا” .

وأكد محمد ثروت على أن الفريق الطبي بالمستشفى وطاقم التمريض يبذلون قصاري جهدهم مع نجله، متابعا: “هما اللي مخليينه يتمالك نفسه، وأنا مشفق عليه من اللي هو فيه” .

وبسؤاله عن إذا كان قد اشتكى أحمد ثروت من قبل من أية مشاكل صحية، أجاب: “خالص نهائي، أحمد مفيش في حياته غير شغله .. أد كده بيحب شغله وبيتفانى فيه وبيواصل الليل بالنهار علشان يسعد الناس” .

ولفت “ثروت” أن نجله أحمد هو من شجعه إلى العودة إلى الفن من جديد بتقديم أغنية “يا مستعجل فراقي” وأغنية “هنسيب لمين الغنا” .

وأضاف أن أحمد ثروت قدم العديد من الأعمال الإخراجية لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، آخرها إخراج حفلة قادرون باختلاف في النسخة الرابعة، والتي نالت إعجاب الجمهور ونالت التقدير من القيادة السياسة .

واصل مطالبا الجمهور بالدعاء لنجله: “أتمنى الناس تدعيله إن ربنا يمن عليه بالشفاء والصبر على اللي هو فيه .. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى .. انتو بتتكلموا في الأسعار والغلاء، لكن الصحة فوق كل الكلام ده” .

وكان قد كشف المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت عن إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي وهو “متلازمة الميلر فيشر”، والتي تهاجم الجسد وتمنعك من الحركة التامة .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “في أسبوعين اختلفت الدنيا كثيرا عن ما كنت أراها واختلف تقييمي للسلع والعملات والنعم وأن حتى الوقت يمر بحسبة مختلفة، حسبة أطول وأبطأ” .

تابع: “وأدركت أن النفس أغلى عملة لا يمكن شراؤها، ويتحول المال فيها إلى ورق ملون وأن الورد بيدبل والشوكولاتة بتخلص وإنك لا تملك من أمرك شيئا إذا لم يحالفك ستر وتوفيق وإذن ربنا” .

أضاف: “في يوم عادي أتعرض لوعكة صحية وأكتشف بعد أسبوع من الفحوصات بإصابتي بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي “متلازمة الميلر فيشر” التي تهاجم الجسد وتمنعك من الحركة التامة” .

قال”ثروت”: “ويشاء ربنا إنقاذي في الوقت المناسب بفريق طبي علي أعلي مستوي من أساتذة وطاقم تمريض داخل وخارج مصر للسيطرة علي انتشار هذه المتلازمة في الوقت المناسب وإن شاء الله هواصل رحلة التعافي في خلال الأيام القادمة” .

أكمل: “واعتبر هذا الإختبار هو محبة من ربنا لدعوتي لاستشعار كثير من النعم .. دعوة للحمد، دعوة للرضا وإدراك حكمة إن كل ما هو دون الله دون .. (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها” .

استطرد: “وأخيراً كلي طاقة إيجابية ومتقبل وحامد لكل خطوة والقادم أفضل وبحبكم اللي شوفته الأسبوعين اللي فاتو، جه الوقت لما عرفت أكتب إني أشكركم جداً علي مشاعر الحب اللي من كل الناس اللي زاروني واتصلوا للاطمئنان عليا وبعتولي وماسبونيش لحظة” .

واختتم نجل محمد ثروت منشوره قائلا: “بشكركم وبوعد إن زي ما خدت كل حاجة في حياتي جد، جيه الوقت إني لازم اخد صحتي جد وبدعواتكم إن شاء الله أرجع أقف علي رجلي تاني