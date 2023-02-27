شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم عن حضوره حفل sag: فخور أنى عضو في هذه النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الممثل المصري العالمي محمد كريم حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة sag التي أقيمت مساء أمس الأحد وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم في فيرمونت سينشري بلازا في لوس أنجلوس، وكشف كريم عن صوره في الحفل من خلال حساب الفيس بوك الخاص به معلقا عليها بـ " من ‎حفل توزيع جوائز نقابه الممثلين الامريكيه..شرف لي الليلة حضور حفل جوائز نقابة الممثلين الامريكيه و تواجدي بين كل هذه المواهب الرائعه والغير عاديه واللي بيجمعنا كلنا حلم وشغف واحد و هو حب اجن واحلي شغلانه في الدنيا اسمها التمثيل."



محمد كريم علي السجادة الحمراء



محمد كريم في حفل sag



محمد كريم

وأضاف كريم " فخور جدًا أني عضو في هذه النقابة العريقة نقابة الممثلين الأمريكية"

وكانت إميلي بلانت وكارا ديليفين وكلير فوي وأوليفيا ويليامز من بين النجوم الذين رفعوا العلم البريطاني في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG التي أقيمت مساء أمس الأحد وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم في فيرمونت سينشري بلازا في لوس أنجلوس.

نجمات الحفل

تكرم جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوية التاسعة والعشرين أفضل الإنجازات في الأداء السينمائي والتلفزيوني لعام 2022.

وجاءت جوائز SAG Awardsللأعمال الدرامية هذا العام على النحو التالي حسبما ذكر موقع الديلي ميل ..

أفضل أداء جماعي في مسلسل دراما أو كوميدي : Stranger Things

أفضل مسلسل دراما : The White Lotus

أفضل ممثل : جيسون بيتمان “Ozark”

أفضل ممثلة :جينيفر كوليدج “The White Lotus”

أفضل مسلسل كوميدي : Abbott Elementary

أفضل ممثل كوميدي :جيريمي ألين وايت “The Bear”

أفضل ممثلة كوميدية : جين سمارت “Hacks”

أفضل ممثل في مسلسل قصير :سام إليوت , “1883”

أفضل ممثلة في مسلسل قصير :جيسيكا تشاستين عن George & Tammy