شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ على مسرح جامعة عين شمس ثم انطلق في سماء الفن.. ذكرى رحيل محمد عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل الفنان محمد عوض، حيث رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 27 فبراير من عام 1997 بعد رحلة عطاء فنى كبيرة كان فيها أحد كبار نجوم المسرح والسينما والدراما، ترك بصمة بارزة في عالم الكوميديا والضحك، سواء في السينما أو التليفزيون أو على خشبة المسرح أو أمام ميكروفون الإذاعة.

كانت بداية محمد عوض الحقيقية فى مسرح الجامعة، فبعد التحاقه فى جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة قام بإنشاء فرقة تمثيل، وكان يقوم بإعادة تقديم مسرحيات الريحانى، فقد أحب مسرحيات نجيب الريحانى كثيرا، فكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحانى للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحانى المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته.

بدأت شهرته من مسرحية "جلفدان هانم"، وبعد هذه المسرحية بدأت رحلته إلى السينما، حيث قام بالأدوار الثانية، اشتهر بالأدوار الكوميدية فى المقام الأول، وتلقائيته، وكان يعتمد على حركات الجسد أثناء التمثيل.

قدم ما يقرب من مائة وخمسين عملاً فنياً في السينما والمسرح والتليفزيون، كان أول أفلامه "شجرة العائلة" في عام 1960، ومن أشهر أفلامه "إحترسي من الرجال يا ماما"،" مدرسة المشاغبين"، "أزمة سكن"، "جنون المرهقات"، "أكاذيب حواء"، "بابا عايز كدا"، "المساجين الثلاثة"، "ست بنات وعريس"، "المغامرون التلاتة"، "آخر شقاوة"، "حارة السقايين"، "شقة الطلبة"، "إجازة بالعافية"، "شهر عسل بدون ازعاج"،" أصعب جواز"، "غرام في الطريق الزراعى"، "عريس الهنا"، "الأستاذ أيوب اخواته البنات"، "غرميات عازب".

وفى التليفزيون قدم محمد عوض مسلسلات "نوادر جحا"، "بنت الجنة"، "رجال فى المصيدة"، "البوسطجى"، "فوازير قمر الزمان"، "شىء من الحنان"، "البرارى والحامول"، "عش المجانين"، "أحلام اليقظة"، "حدث فى بيت القاضي"، "أيام الغياب"، "الحب فى الزمن الصعب"، "ألف ليلة وليلة"، "ناس ولاد ناس"، "الدنيا لما تضحك لك"، "البلياتشو"، "الأبواب المغلقة"، "أهلا يا جدو العزيز"،

أما في المسرح فقد قدم محمد عوض على مدار مشواره الفني ما يقرب من ثمانين مسرحية، ولعل أشهر المسرحيات التي قدمها مسرحية "نمرة 2 يكسب" حيث جسد فيها أربع شخصيات مختلفة،