شكرا لقرائتكم خبر عن شبهت بجينيفر لورانس.. جيسيكا تشاستين تتعثر وتسقط قبل فوزها بجائزة SAG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت النجمة العالمية جيسيكا تشاستين في مقارنة بزميلتها النجمة جنيفر لورانس، بعد أن تعثرت في فستانها وسقطت على السلم أثناء صعودها على المسرح لتسلم جائزة SAG لأفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير.

بعد تعثرها السيئ على الدرج ، تلقت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا بعض المساعدة من الممثل الأيرلندي بول ميسكال ورجل في الصف الأمامي ، الذي هرع أيضًا لمساعدتها، وعلى الفور سارع مستخدمو تويتر للتعليق على التشابه بين سقوطها جيسيكا ولورانس في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2013.

بمجرد أن عادت جيسيكا على قدميها ، عافرت الفائزة بجائزة الأوسكار بسرعة واستمرت في إلقاء خطاب ملهم ، تكريما للراحل فيليب سيمور هوفمان.



جيسيكا تتعثر وتسقط



سقوط جيسيكا



سقوط جينيفر

وكانت إميلي بلانت وكارا ديليفين وكلير فوي وأوليفيا ويليامز من بين النجوم الذين رفعوا العلم البريطاني في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG التي أقيمت مساء أمس الأحد وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم في فيرمونت سينشري بلازا في لوس أنجلوس.

نجمات الحفل

تكرم جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوية التاسعة والعشرين أفضل الإنجازات في الأداء السينمائي والتلفزيوني لعام 2022.

وجاءت جوائز SAG Awardsللأعمال الدرامية هذا العام على النحو التالي حسبما ذكر موقع الديلي ميل ..

أفضل أداء جماعي في مسلسل دراما أو كوميدي : Stranger Things

أفضل مسلسل دراما : The White Lotus

أفضل ممثل : جيسون بيتمان “Ozark”

أفضل ممثلة :جينيفر كوليدج “The White Lotus”

أفضل مسلسل كوميدي : Abbott Elementary

أفضل ممثل كوميدي :جيريمي ألين وايت “The Bear”

أفضل ممثلة كوميدية : جين سمارت “Hacks”

أفضل ممثل في مسلسل قصير :سام إليوت , “1883”

أفضل ممثلة في مسلسل قصير :جيسيكا تشاستين عن George & Tammy