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شكرا لقرائتكم خبر عن شبهت بجينيفر لورانس.. جيسيكا تشاستين تتعثر وتسقط قبل فوزها بجائزة SAG والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت النجمة العالمية جيسيكا تشاستين في مقارنة بزميلتها النجمة جنيفر لورانس، بعد أن تعثرت في فستانها وسقطت على السلم أثناء صعودها على المسرح لتسلم جائزة SAG لأفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير.سقوط جيسيكا شاستين على الدرج
بعد تعثرها السيئ على الدرج ، تلقت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا بعض المساعدة من الممثل الأيرلندي بول ميسكال ورجل في الصف الأمامي ، الذي هرع أيضًا لمساعدتها، وعلى الفور سارع مستخدمو تويتر للتعليق على التشابه بين سقوطها جيسيكا ولورانس في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2013.
بمجرد أن عادت جيسيكا على قدميها ، عافرت الفائزة بجائزة الأوسكار بسرعة واستمرت في إلقاء خطاب ملهم ، تكريما للراحل فيليب سيمور هوفمان.
جيسيكا تتعثر وتسقط
سقوط جيسيكا
سقوط جينيفر
القائمة الكاملة لجوائز حفل نقابة ممثلي الشاشة "SAG"
وكانت إميلي بلانت وكارا ديليفين وكلير فوي وأوليفيا ويليامز من بين النجوم الذين رفعوا العلم البريطاني في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG التي أقيمت مساء أمس الأحد وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم في فيرمونت سينشري بلازا في لوس أنجلوس.
تكرم جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوية التاسعة والعشرين أفضل الإنجازات في الأداء السينمائي والتلفزيوني لعام 2022.
وجاءت جوائز SAG Awardsللأعمال الدرامية هذا العام على النحو التالي حسبما ذكر موقع الديلي ميل ..
أفضل أداء جماعي في مسلسل دراما أو كوميدي : Stranger Things
أفضل مسلسل دراما : The White Lotus
أفضل ممثل : جيسون بيتمان “Ozark”
أفضل ممثلة :جينيفر كوليدج “The White Lotus”
أفضل مسلسل كوميدي : Abbott Elementary
أفضل ممثل كوميدي :جيريمي ألين وايت “The Bear”
أفضل ممثلة كوميدية : جين سمارت “Hacks”
أفضل ممثل في مسلسل قصير :سام إليوت , “1883”
أفضل ممثلة في مسلسل قصير :جيسيكا تشاستين عن George & Tammy