شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة عن الموسيقار أحمد منيب فى ذكرى رحيله الـ 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ33 على رحيل الموسيقار الكبير أحمد منيب، وبمناسبة ذكراه يرصد ”الخليج 365” معلومات مهمة عن الموسيقار أحمد منيب هو مطرب وملحن مصري نوبي، ولد في 4 يناير عام 1926 ورحل فى 27 فبراير عام 1990، وهو من أبرز رواد الفن النوبى، كانت بداياته عام 1954 مع إنشاء إذاعة وادي النيل والذي قدم فيها عبد الفتاح والي العديد من الأغاني التراثية النوبية، حيث قدم مع الشاعر محيى الدين شريف أغاني نوبية تتكون من قالب الأغنية الحديثة وكان هذا التعاون وليد الممارسات الاجتماعية لدى أهل النوبة وجزءاً من طقوسها الشفاهية، مجرد أغان تتوارثها الأجيال بتنويعات لحنية ثابتة في الأفراح وحفلات الميلاد وأغنيات العمل.

قام بتلحين 45 أغنية للمطرب محمد منير وهناك أغانٍ من ألحانه أيضاً لعدد من نجوم الطرب منهم حميد الشاعري علاء عبد الخالق وعمرو دياب وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وفارس وحسن عبد المجيد وحنان ومنى عبد الغنى وهشام عباس.

ومن أشهر الأغانى التي غناها أحمد منيب بصوته:

مشتاقين

يا عشرة

كان وكان

بلاد الدهب

راح أغني

قسمة ونصيب

حدوتة مصرية

يشار إلى أن الموسيقار أحمد منيب تعاون مع كبار الشعراء مثل فؤاد حداد، صلاح جاهين، عبد الرحيم منصور، مجدي نجيب، عصام عبد الله، أحمد فؤاد نجم، سيد حجاب، جمال بخيت وغيرهم.

ومن الأغانى التي غناها الكينج محمد منير من ألحانه هي:

أم الضفاير

اتكلمي

افتح قلبك

الرزق على الله

الليلة يا سمرا

شجر الليمون

بعتب عليكي

حدوتة مصرية

حواديت

نجيب سؤال

سحر المغنى

سهيرة ليالي

سيلي

شبابيك

ع المدينة

عروسة النيل

عقد الفل والياسمين

في دايرة الرحلة