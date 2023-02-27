لن تصدّق ماذا فعلت سماح أنور يوم وفاة والدتها الفنانة الشهيرة.. والدها توفي فورًا بعدما شاهدها.. ماذا فعلت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 12:51 مساءً - حكت الفنانة سماح أنور في أحد حواراتها الصحفية، عن وفاة والدتها الفنانة سعاد حسين ووالدها الكاتب أنور عبدالله تباعًا في نفس الأسبوع.

وقالت “في آخر سنوات والدتي ووالدي، كانوا مرضى ووالدتي فقدت بصرها وزاد تعلق والدي بها، كانوا لا يفضلان الخروج من المنزل وزاد ارتباطهم ببعضهما نفسيًا بشكل كبير، وكان والدي يساعد أمي في كل خطواتها وكانا ونسًا وعونًا لبعضهما البعض”.

سماح أنور أخفت خبر وفاة والدتها عن والدها

وأضافت سماح أنور: “أمى توفت في البيت بعد أن تدهورت حالتها فأنجزت أنا كل الإجراءات الخاصة بالغسل والجنازة بنفسي في هدوء بالغ، دون أن أخبر أبي حرصًا على حالته الصحية، وخوفًا من انهياره، وفي وقت الاستعداد للجنازة كان أبي يجلس في الطابق الأرضي وشعر بارتياب من الحركة الغريبة في البيت، ووقت نزولنا بالنعش على السلم رآنا والدي وأدرك أن رفيقة دربه ماتت”.

وتابعت: “تأمل والدي النعش وتأمل الجثمان وطبعًا فهم، وأرجع رأسه للوراء وسند على الكرسي وأغمض عينه، ودخل يومها في غيبوبة ونقلناه إلى المستشفى لعدة أيام، وتوفى بعد أقل من أسبوع من وفاة زوجته وكأنه رفض أن يرى شيئًا في الدنيا بعدها”.

سماح أنور في رمضان 2023 بمسلسل “بطن الحوت”

وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة سماح أنور في أحدث أعمالها الدرامية بعد غياب عن الساحة الفنية، بـ “مسلسل بطن الحوت” والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وتقوم سماح أنور بادراء دور سيدة صعيدية حيث شوقت الجمهور ونشرت صوره لها بالزي الصعيدي وعلقت قائلة: “بطن الحوت، رمضان 2023“.

مسلسل بطن الحوت

وحتى الآن تعاقد عدد كبير من النجوم والنجمات للمشاركة في “مسلسل بطن الحوت”، منهم الفنان محمد فراج، الفنان باسم سمرة، الفنان عبد العزيز مخيون، وآخرين، وجاري التعاقد مع باقي النجوم والنجمات.

وتدور الاحداث حول محمد فراج شقيق باسم سمرة في المسلسل، ويعمل الأخوان في صناعة الفخار ولكل منهما اتجاهات عكس الآخر، فراج ملتزم دينيًا، أما باسم يعمل في المُخدرات مع مجموعة من الأشخاص يتزعمهم عبد العزيز مخيون.

ويرتكب محمد فراج جرائم قتل خلال الحلقات الأولى من المسلسل رغم التزامه دينيًا، دفاعًا عن النفس، بعد دخول شقيقه السجن، إذ يطلب منه البحث عن مواد مخدرة خبأها في مكان معين بعيداً عن الأعين، إلا أن “فراج” يضطر للاستعانة بأصدقاء باسم سمرة القدامى.

ويدخل محمد فراج خلال الأحداث في صراعات شديدة مع أصدقاء باسم سمرة، ويحاولون الغدر به، إلا أنه يُدافع عن نفسه ويقتل 3 منهم.

وإلى جانب “بطن الحوت” تشارك سماح أنور في مسلسل “الصندوق الغامض” ويتكون من 15 حلقة ويعرض عبر إحدى المنصات، من تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبد الله، وبطولة أحمد داش، هدى المفتي، كريم سرور، محمد التاجي.

سماح أنور تعتذر عن المداح 3

كشفت الفنانة سماح أنور في تصريحات صحفية حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل “المداح 3” بسبب خلافات مع صنّاع العمل، مؤكدة أن اعتذارها عن المسلسل جاء بسبب مشاركتها في عمل آخر سيُعرض في رمضان المقبل.

وقالت سماح: “مش صحيح إني اعتذرت عن المسلسل لأن في خلافات مع صنّاع العمل، والسبب الحقيقي للاعتذار هو ارتباطي بمسلسل آخر بعنوان “بطن الحوت” الذي تعاقدت عليه قبل ترشيحي لـ”المداح”، وبعد ما وجدت إن مواعيد تصوير العملين سيكون فيها تضارب قررت الاعتذار عن “المداح””.

تصريحات سماح أنور في برنامج “أسرار النجوم”

وفي وقت سابق حلت سماح أنور ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي علي عبر محطة راديو نجوم إف إم، ومن أبرز تصريحاتها في الحلقة:

ـ الصناعة لفظتني بشكل معلن، وفيه حاجات صغيرة بعرف منها التوجه القادم تجاهي

ـ حبي حاليا هو آدهم ابني، وطول عمري بقع على وشي في الناحية العاطفية

ـ هشام سليم أخويا من زمان، وتقابلنا سنة 84 أو 83، ونحن لم يكن يهمنا فكرة ذكر أعمارنا وهي مينفعش تكون عقدة عند البني آدم

ـ أنا تعلمت من والدي زمان أشياء كثيرة، وكان يقول لي إن الدنيا عاملة زي جهاز رسم القلب، لما تبقي فوق أجهزي عشان تبقي نازلة والعكس صحيح

آخر أعمال سماح أنور

يُذكر أن سماح أنور عادت لجمهورها بعد غياب من خلال مسلسل “الليلة واللي فيها” مع الفنانة زينة وعرض عبر منصة “شاهد vip“.

ومسلسل “الليلة واللى فيها” مكون من 6 حلقات وبطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة.

قصة المسلسل تدور حول رشا مهندسة الديكور (زينة) والمتزوجة من أيمن (محمد شاهين)، ويطارد رشا ماضٍ أليم تسبب فى اضطرابات نفسية لها وجعلها تذهب إلى طبيب نفسى بدون علم زوجها، وتشاء الظروف أن تستضيف حاتم (أبيوسف) فى منزلها وتدخل معه فى علاقة، ولكنه يموت فجأة فى المنزل، فتجبر رشا على إخفاء جثته عن زوجها واللجوء إلى أساليب تضعها عرضة للابتزاز والخوف.

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